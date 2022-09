La Guàrdia Civil admet que no troba proves contra Madí per a la fiscalia europea

Nou cop a la instrucció de la causa general Volhov, el sumari del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, que investiga des d’un suposat finançament internacional del Procés a les converses d’expolítics i empresaris amb càrrecs de la Generalitat passant per la presumpta i famosa trama russa del Procés. En aquest cas es tracta d’una de les principals investigacions, en concret la de l’ex mà dreta d’Artur Mas i empresari David Madí, per intentar presumptament captar fons del pla europeu Netx-Generation. Una investigació que el ministeri fiscal ja va demanar arxivar.

Segons un informe signat per la Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, al qual ha tingut accés El Món, els agents no han pogut trobar més indicis incriminatoris contra Madí que una mena de seminari per Zoom amb empresaris sobre el funcionament dels fons Next Generation. Admeten, per tant, que no poden aportar més prova ni elaborar un altre atestat per enviar a la fiscalia europea, tal com reclamava el jutge instructor, Joaquín Aguirre.

Paral·lelament, el magistrat haurà de resoldre una queixa de la defensa de Madí perquè en una interlocutòria afirma que ha estat “conseller de la Generalitat” i que té la condició d’imputat en la causa del 3% a l’Audiència Nacional. Totes dues coses són falses.

Part de l’ofici de la Guàrdia Civil on admet que no han pogut trobar més proves contra Madí/Quico Sallés

Un Zoom, una trucada i uns seguiments

El reconeixement de la Guàrdia Civil que no té més material per imputar Madí és en el marc de la peça separada número dos de la causa Volhov. Una instrucció que investiga un “possible frau de subvencions de la Unió Europea”. Aquest cas s’inicia per una videoconferència amb el programa Zoom organitzada per Foment del Treball amb el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, Iván Redondo, l’aleshores cap de gabinet del president espanyol, Pedro Sánchez, i una seixantena d’empresaris i consultors.

Era a finals de setembre del 2020 i l’objectiu de la trobada era explicar a l’empresariat les mesures de recuperació econòmica postpandèmia i l’acord europeu dels fons europeus coneguts com a Netx Generation. El 20 d’octubre –uns dies després de la trobada– Madí va telefonar a Joan Ferran Oliva, un dels consultors de RTSM Spain, sobre l’oportunitat de negoci que hi havia arran dels fons. La conversa va ser interceptada per la Guàrdia Civil i en va fer un atestat. Un informe al qual van afegir seguiments a Madí on destacaven reunions amb responsables polítics que, per altra banda, estaven recollits en el registre de lobbistes del Govern.

Cap a la fiscalia europea

El fiscal del cas, un dels responsables d’anticorrupció del ministeri públic a Catalunya, Fernando Maldonado, –qui precisament deixa el cas per trasllat geogràfic– va considerar que les converses de Madí eren les normals per a una consultora empresarial. Així, concloïa que no hi veia cap indici de delicte. De tota manera, el jutge va ordenar remetre a la Fiscalia Europea l’expedient de Madí. Una decisió que va avalar l’Audiència de Barcelona, que va desestimar els recursos de Madí i de la mateixa fiscalia.

De fet, el fiscal es va afegir al recurs de la defensa de Madí, que s’oposava a remetre a la fiscalia europea la conversa telefònica entre l’ex mà dreta del president Artur Mas i Joan Ferran Oliva sobre “perspectives de negoci sorgides arran dels fons europeus coneguts com a Netx Generation d’inversió pública per superar la crisi de la pandèmia”. El fiscal assegurava i remarcava que “de la conversa no es pot ingerir cap tipus delictiu”. La peça es va enviar igualment a la fiscalia europea.

L’escrit del fiscal on s’oposava a processar Madí i demanava l’arxiu de la peça separada sobre la conversa registrada/Quico Sallés

No hi ha més proves

Però amb la documentació reportada per la Guàrdia Civil el 31 de maig d’enguany, interpretada pel jutge d’Instrucció, la fiscalia europea no n’ha tingut prou. Així que el jutge instructor va demanar diligències ampliatòries a la Guàrdia Civil per tal de consolidar la instrucció i la incriminació de Madí. És a dir, que continuessin investigant possibles conseqüències d’aquella conversa enregistrada.

El passat 1 de setembre, i amb el número d’informe 2.385, el comandament d’operacions de la Direcció Adjunta Operativa de la Guàrdia Civil a Catalunya admetia que no tenia res més. “S’informa que ni s’han practicat diligències ni s’han obtingut indicis addicionals més enllà del que van aportar el 13 de juliol de 2021 i el 8 d’abril de 2022”, subratlla l’ofici policial. De fet, el primer informe era la transcripció de la conversa i el segon, “l’evidència de la trucada en suport digital”. L’informe el signa el sergent substitut del capità encarregat de la secció d’investigació. Curiosament, qui ha rebut l’escrit i l’ha enviat a la fiscalia europea és una jutgessa substituta d’Aguirre, López Mejía.

David Madí, conseller?

Per altra banda, i en una altra interlocutòria sobre la mateixa causa, l’advocada de Madí, Olga Tubau, ha hagut de posar els punts sobre les is. Es tracta d’una interlocutòria notificada aquest dijous, a un recurs de reforma de l’empresari, on el jutge Aguirre assegura que “és notori i públic que David Madí té un ampli cercle d’amistats de l’àmbit polític de quan va arribar a ser conseller de la Generalitat”. És més, el magistrat relata en la resolució que està processat a l’Audiència Nacional pel cas 3% de finançament irregular de CDC, arran del cas Triacom, pel qual el judici es va celebrar ja fa tres setmanes, sense Madí, que no hi estava acusat.

Madí ha hagut d’interposar un escrit d’aclariment, al qual ha tingut accés El Món, per advertir al jutge d’un fet i corregir-lo en dos punts més. En primer terme, l’avisa que no pensa recórrer la interlocutòria perquè espera que s’arxivi. I en segon lloc, li demana que faci el favor de treure de la resolució que Madí ha estat conseller de la Generalitat i que està processat a l’Audiència Nacional, perquè són dades falses.