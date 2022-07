Madí nega haver fet factures falses a la productora audiovisual Triacom

L’exdirigent de CDC i empresari David Madí ha defensat el funcionament de les societats que va crear quan va abandonar la política, com Nubul Consulting, en el judici per presumpte frau fiscal vinculat a la productora Triacom, que ha començat aquest dimecres a Barcelona. En aquest sentit, Madí ha assegurat que en cap moment va emetre factures falses que desviaven diners al seu partit. Per contra però, l’administrador de la productora audiovisual, Josep Oriol Carbó ha declarat que si que va defraudar Hisenda per evadir el pagament d’alguns impostos.

Aquest dimecres ha començat el judici contra diferents empresaris, entre ells Madí i l’administrador de la productora audiovisual Triacom per frau i desviament de fons. Es tracta d’una peça finalment separada a la del cas 3%, que investiga l’Audiència Nacional. Madí ha assegurat que va pagar “fins a l’últim cèntim” dels impostos corresponents i que Hisenda no va qüestionar les factures de les seves empreses quan les va inspeccionar. Per la seva banda, Carbó ha ratificat que va defraudar per evadir impostos. Segons la fiscalia, Carbó es va “concertar” amb l’empresari audiovisual Juan Manuel Parra, d’Hispart i Stereorent, altres empresaris i David Madí per dur a terme un “engany” a Hisenda mitjançant l’IVA i l’impost de societats del 2011.

David Madí, acompanyat per un. Guàrdia Civil el dia que va ser detingut en la ràtzia del Jutjat 1 en el marc de l’operació Volhov/EP

Els fets pels quals se’ls acusa

Triacom va comunicar a l’Agència Tributària que els ingressos corresponents a l’impost de societats del 2011 eren de 5,1 milions d’euros (MEUR) i l’IVA arribava als 919.000 euros. Per estalviar-se impostos, Carbó hauria aparentat l’adquisició de béns i serveis per augmentar fictíciament les despeses deduïbles de l’impost de societats i l’IVA suportat. Per fer-ho, segons la fiscalia, hauria utilitzat factures i albarans emesos per les empreses dels altres acusats, que actuaven “coordinadament” amb Carbó.