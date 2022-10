Marlaska anuncia que enviarà més policies espanyols a Catalunya

El ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidit aquest matí el dia del Cos Nacional de Policia a Catalunya. Una cerimònia en commemoració dels Àngels Custodis, patrons de la policia espanyola, que ha servit al ministre per garantir el creixement d’efectius del cos estatal a Catalunya el proper 2023. Un increment que seguirà la línia dels darrers quatre anys, que ha suposat un augment de 578 efectius.

Marlaska també ha lloat, igual que havia fet el cap superior del cos espanyol, els Mossos d’Esquadra per la seva col·laboració així com per la seva relació institucional amb el ministeri i les altres institucions de l’Estat, com la judicatura i el ministeri fiscal. La cerimònia també ha estat l’escenari per lliurar les distincions i medalles als membres dels diferents cossos de seguretat de l’Estat a Catalunya així com a institucions o empreses privades i personal civil.

578 efectius més en els darrers quatre anys

En el seu discurs, Marlaska ha assegurat que CNP té un “notable prestigi a Catalunya”. Ha afegit que és una de les institucions més “respectades i estimades pels ciutadans” en defensa dels drets i llibertats dels ciutadans espanyols “visquin on visquin”. Així, ha subratllat que els policies estatals destinats a Catalunya contribueixen a fer-ne un “espai de seguretat i certesa per tal que pugui desenvolupar el seu creixement”. “ Fins i tot, ha asseverat que “des de Catalunya es fa d’Espanya un país més segur”.

En aquesta línia, el ministre ha subratllat que en els darrers quatre anys s’ha incrementat en 578 efectius els efectius de la policia espanyola a Catalunya. Un nombre que, segons Marlaska, ha fet que hi hagi més de 3.500 membres del CNP al país. En aquesta línia ha avançat que el 2023 també s’incrementarà la plantilla, però sense concretar el nombre d’agents que arribaran de nou. Ara bé, sí que ha dit que de les 2.200 places ofertes a tot l’Estat una part important arribaran a Catalunya en base el catàleg de llocs de treball. El ministre ha acabat el seu discurs amb un sonor “Viva España, Viva el Rey y Viva la Policia Nacional!”.

Espionatges, el Procés, Vox i Lesmes

La visita de Marlaska a Barcelona, –també anirà a saludar a la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia– ha estat aprofitada pel ministre per valorar fets de l’actualitat política en una compareixença davant els mitjans. Així, ha carregat els neulers contra el PP per la dimissió de Carlos Lesmes com a president del Consell General del Poder Judicial i ha acusat la dreta espanyola de “rebel·lia contra la Constitució”.

També ha defensat les escoltes a independentistes si un jutge les ordena dins la legalitat, perquè a Espanya, segons ell, s’empaiten delictes i no pas ideologies. Per altra banda, ha fet especial èmfasi en la participació d’un grup musical a la festa anual de Vox, que ha qualificat d’estar molt a prop de ser un delicte d’odi. I ha remarcat que el seu govern està pel diàleg amb Catalunya i aposta per l’estabilitat.