El president del Poder Judicial espanyol dimiteix aquest dilluns

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem (TS), Carlos Lesmes, ha anunciat que aquest dilluns formalitzarà la seva dimissió. La renúncia al càrrec arriba un mes després d’amenaçar en marxar si no hi havia avenços tangibles per renovar el CGPJ que porta gairebé quatre anys caducat. Així doncs, Lesmes compleix la seva promesa, però sense haver aconseguit que el Consell pacti els seus dos candidats al Tribunal Constitucional (TC).

Lesmes ho ha fet públic aquest diumenge a través d’un comunicat i un vídeo difós a les xarxes on ha assenyalat la falta d’entesa del govern espanyol amb l’oposició “per a la renovació o devolució de competències a l’òrgan de govern dels jutges” com a motiu de la seva decisió. El encara president del CGPJ ha afirmat que davant la pèrdua de “tota esperança de rectificació i davant del patent deteriorament del TS i del CGPJ” la seva presència al capdavant d’aquestes institucions “manca ja d’utilitat”.

De fet, des de desembre de 2018, Lesmes ha estat enviant missatges cada vegada més contundents als grups parlamentaris responsables perquè arribessin a un acord per renovar l’òrgan de govern dels jutges. L’any passat va qualificar la situació d'”insostenible” per a la judicatura i va instar a les forces polítiques a deixar de banda la “lluita partidista” i arribar a un acord en “les pròximes setmanes”.

Lesmes té previst reincorporar-se a la carrera judicial activa a la Sala Tercera del TS, que té ara mateix nou vacants.

Feijóo i Sánchez es reuniran aquest dilluns | ACN

Sánchez i Feijóo es reuneixen aquest dilluns

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acceptat la petició del president espanyol, Pedro Sánchez, per reunir-se aquest dilluns a la Moncloa després de l’anunci de Lesmes. Feijóo ha reiterat la seva oferta de renovació de la cúpula judicial espanyola, caducada des de fa anys, i ha assegurat que assistirà amb la “millor disposició” a la trobada amb Sánchez i lamenta que “hagi hagut d’arribar la renúncia del president del TS” perquè això passi.