Comiat del cap dels Mossos: “No deixeu que la mesquinesa us distregui”

Carta de comiat del ja excap del cos de Mossos d’Esquadra als seus 18.000 membres. El comissari Josep Maria Estela ha remès aquest migdia una missiva amb què recomana als integrants del cos que “ni el soroll mediàtic ni la mesquinesa us distregui del vostre dia a dia”. Unes paraules dures després que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, l’hagi destituït com a màxim comandament uniformat arran de les seves divergències entre els objectius de la conselleria i els que comandava la Prefectura.

La missiva, a la que ha tingut accés El Món, Estela recorda als agents de la policia catalana que han de treballar amb la “màxima i radical neutralitat política”. De fet, assegura que “cadascun de vosaltres sou el cos de Mossos d’Esquadra”. “Tot això passarà”, indica en referència a la crisi oberta a la Prefectura, “i no ha d’afectar als nostres objectius de millora contínua”. En aquest marc defensa els valors del “compromís, lleialtat i esforç” que escriu en majúscules. “Ha estat un orgull dirigir el nostre cos”, conclou.

Una crisi dura

La carta d’Estela, la segona en quinze dies que envia als membres del cos, mostra la duresa de la crisi oberta dins l’Estat major dels Mossos d’Esquadra. Un terratrèmol que feia setmanes que durava i que ha acabat aquest matí amb la destitució del cap del cos i el nomenament de les seves funcions a l’actual número dos, el comissari Eduard Sallent, que ja havia estat cap del cos. Segons fonts d’Interior, Estela havia tensionat massa el conseller que l’havia nomenat.

El fins ara comissari Josep Maria Estela, cap dels Mossos / ACN

La gota que ha fet vessar el got ha estat la tria dels sis nous comissaris que ha posat en dubte davant la direcció política d’Interior. Des de la conselleria recorden que Elena “no permetrà ingerències polítiques en el cos de Mossos d’Esquadra, però tampoc estava disposat a permetre ingerències dels Mossos en la gestió política”. Un avís a navegants que, finalment, ha aplicat aquest migdia. En tot cas, la resposta d’Estela és contundent advertint als Mossos que no es deixin portar per la “mesquinesa” i el “soroll mediàtic”.

Arrelat a la terra

En la seva missiva Estela fa una comparativa del cos amb els orígens i la “terra”. El ja excap del cos emfatitza “l’arrelament al territori” de la policia autonòmica. “Nosaltres igual que la gent que treballa amb dedicació i il·lusió la terra, no venim a la feina a fer de Mossos, som sempre MOSSOS”, escriu. I afegeix: “Això és així , precisament perquè els Mossos estem totalment vinculats amb el territori i amb la gent, arrelats a la terra”.