La Guàrdia Civil i els Mossos topen espiant els mateixos CDR

La repressió i la vigilància contra l’independentisme arriba a cotes sorprenents. Per exemple, que la Guàrdia Civil topin amb agents dels Mossos d’Esquadra que, curiosament, seguien els mateixos suposats membres de Comitès de Defensa de la República (CDR). Una situació surrealista que ha quedat escrita negre sobre blanc en un dels informes policials més densos de les diligències 104/2017 que han estat sota secret durant quatre anys, per ordre del magistrat titular del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón.

L’atestat forma part de la macrocausa, a la qual ha tingut accés El Món, on s’han fet seguiments i punxades de telèfons a desenes d’independentistes, advocats, polítics i activistes. Fins i tot, seguiments a l’expresident de la Generalitat Quim Torra quan ocupava el Palau de la Generalitat. De fet, aquestes diligències, protegides per García Castellón i la fiscal antiterrorista Teresa Sandoval, han alimentat causes força polèmiques, com ara l’Operació Judes, l’Operació Tadeu i una tercera causa sobre les activitats del suposat CNI Català i el Tsunami Democràtic.

Guàrdies Civils de gala en el darrer acte patronal de l’institut armat a Catalunya/Mireia Comas

Els seguiments, cars i complets

L’informe de la Guàrdia Civil, que signa el tinent coronel responsable del servei d’informació de l’institut armat a Catalunya, M-64905-Z, és de caràcter “secret”. En aquest document es relata part del seguiment que es va portar a terme l’any 2018 sobre hipotètics membres dels CDR que sospitaven que preparaven “accions terroristes” de tipus “subversiu”. En aquest marc, detallen que són seguiments a suposats CDR que s’haurien reunit amb el president Quim Torra per tal de preparar una “milícia irregular”.

El dispositiu dels agents d’informació de la Guàrdia Civil no s’està de res. Així, incorporen a la investigació intervencions telefòniques i balisses de geolocalització als vehicles, a més de seguiments amb un ingent equip amb efectius de paisà. Tot sota control i pressupost del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i la influent Tepol, la Unitat Especial de la Policia Judicial per delictes de terrorisme. La Guàrdia Civil tem que els investigats portin a terme una “acció altament sensible” i els relaciona amb Torra. És l’informe 3052/5, del 13 de novembre del 2018.

Ningú no diu res als altres

L’atestat relata amb tot detall el dispositiu del dia 26 de setembre del 2018. Encara faltarà més d’un any per a la sentència del Procés i queden pocs dies per al primer aniversari del Primer d’Octubre. “Agents especialistes en vigilància discreta” segueixen un dels suposats membres dels CDR investigats, un tal R. El seguiment és exhaustiu i amatent, amb control sobre l’entorn. Però els agents de la Guàrdia Civil detecten una anomalia, persones que es repeteixen en els entorns on es belluga R. però que no hi tenen cap mena de contacte.

Per la seva manera d’actuar, no tenen cap dubte, utilitzen els protocols habituals de la policia en vigilància, contravigilància i seguiments. I resultarà que són agents dels Mossos d’Esquadra que també tenen muntat un important dispositiu de vigilància sobre el mateix suposat membre dels CDR. De fet, els instructors de la Guàrdia Civil relaten al jutge: “Pels moviments que realitzaven i la seva actitud vigilant, es desprèn que podien estar fent un seguiment sobre R”. No diuen res a la policia catalana perquè no saben amb quin argument està fent la seva vigilància. Però fonts de la Comissaria General d’Informació dels Mossos asseguren a El Món que també els van detectar i, que, tampoc no els van dir res. El setembre del 2018 les relacions entre els cossos policials a Catalunya no era precisament per tirar coets.

Part de l’atestat “secret” de la Guàrdia Civil de les 104/2017 on desgranen la topada amb els Mossos d’Esquadra perseguint CDR/Quico Sallés

Qui ho ha ordenat i per a què?

Els seguiments a suposats CDR continuen per part de la Guàrdia Civil. Però també per part dels Mossos d’Esquadra. És 30 d’octubre del 2018. Ja ha passat el primer aniversari del referèndum d’autodeterminació. En aquest cas, l’objectiu és L., fa dies que li van al darrere. La mateixa fórmula i el mateix protocol. Vehicles policials sense logotipar, balisses i intervencions. La Guàrdia Civil està amatent a tots els moviments de la L. Saben, arran de les intervencions telefòniques, que es reunirà amb altres membres de CDR. Una possible porta a tenir al sac més sospitosos i més gent a investigar, o desgranar les “activitats subversives previstes”.

De nou, però, una anomalia a l’ambient. Una sèrie de vehicles i de persones que sembla que vigilin L. Comprovades les matrícules dels vehicles, són dels Mossos d’Esquadra. Un altre cop coincideixen en el mateix objectiu. També decideixen no dir-se res. Aparentment. En tot cas, els analistes de la Guàrdia Civil informen García Castellón de la “coincidència”. Un fet que també utilitzen per especular. Així, descriuen l’operatiu dels Mossos d’Esquadra com a “intensiu” i elucubren sobre els objectius i qui ha manat el seguiment per part de la policia de la Generalitat. “Sense descartar”, opinen els analistes de l’institut armat, “que aquestes activitats -seguiments- hagin estat ordenats per instàncies superiors de l’administració catalana, amb l’objecte d’assegurar els seus moviments i contrastar la possible observació per part d’altres cossos de seguretat o intel·ligència“.

És a dir, informen el magistrat de les seves sospites que els Mossos fins i tot podrien estar protegint o assegurant l’entorn dels CDR per tal de preparar trobades amb dirigents polítics, i bé vigilant-los per una altra investigació pròpia. En tot cas, els dos cossos es van trobar i no es van dir res. Però això sí, la història recent ha demostrat que tant la Guàrdia Civil com els Mossos d’Esquadra han perseguit i instruït causes contra els CDR.