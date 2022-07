Nou calbot a l’instructor de l’operació Judes per amagar prova a la defensa

Nova rebregada de la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional al jutge instructor de l’Operació Judes. Amb una contundència extraordinària, i ja van deu vegades que en diferents resolucions, estils i tons, els magistrats retreuen al jutge Manuel García Castellón que es faci el boig i encara no hagi lliurat a les defenses les diligències secretes 104/2017 d’on sorgeix molta prova contra els acusats en l’operació 23S. De fet, és el jutge Fernando Andreu, ponent de la resolució qui renya desacomplexadament al seu company de toga i li recorda per “tercera vegada” que les diligències, un cop s’hagi aixecat el secret, s’hauran de donar a les parts siguin directament afectats o no.

A més, els advocats d’Alerta Solidària denuncien que en “el darrer intent desesperat de vulnerar el dret de defensa dels 12 encausats, García Castellón ha instat ja al Ministeri Fiscal perquè sol·liciti la conclusió del sumari i perquè redacti l’escrit d’acusació“. Una maniobra que defineixen de “filibusterisme judicial i processal“. Tot plegat per tancar la instrucció ràpidament tot i no complir amb les resolucions de la sala d’apel·lacions ni esperar la resolució d’una desena de recursos que resten pendents. Una investigació que es va encetar fa cinc anys i que va provocar una ràtzia de detencions el 23 de setembre de 2019, tres setmanes abans de la publicació de la sentència del Procés.

Part de la darrera resolució on renyen al jutge instructor de la causa Judes/QS

Esbroncada sonora

La Sala no s’està per brocs i continua en la línia de les darreres resolucions. En aquest sentit, cal recordar que les defenses dels 12 acusats van descobrir que el jutge i el ministeri fiscal utilitzaven proves d’unes diligències obertes i generals, considerades secretes des del 2017. Són les diligències 104/2017 a la que els lletrats de la defensa no n’han tingut accés tot i les reiterades estirades d’orella de la sala d’apel·lacions.

En aquesta ocasió, la sala assegura que “no pot més que reiterar, per tercera vegada” que aquestes diligències hauran de ser traslladades a les parts en “tota la seva integritat i sense cap mena de limitació”. La darrera resolució del passat 28 de juny, a la que ha tingut accés El Món, la sala torna a estimar la petició de les defenses i només atorga 10 dies al jutge instructor per tal que obri les diligències a les parts.