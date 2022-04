Nova rebregada a l’instructor de l’Operació Judes

Tercera resolució de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, que torna a estirar les orelles a l’instructor de l’operació Judes. En una nova interlocutòria, els magistrats de la sala admeten un nou recurs dels investigats presentat per Alerta Solidària sobre el secret que envolta les diligències 104/17.

Així, la Sala Penal de l’Audiència Nacional reconeix de nou que les defenses tenen dret a accedir a les diligències secretes que des de 2017 han tingut en el punt de mira diferents persones i col·lectius independentistes. “Desconeixent l’abast d’aquelles investigacions, tenim constància, per informacions aparegudes en la instrucció de la causa contra les companyes detingudes en l’operació Judes, del 23S del 2019, que la investigació arrenca, com a mínim, a partir d’aquell expedient judicial on hi apareixen l’Adri d’Esplugues i la Tamara de Viladecans”, insisteixen fonts d’Alerta.

La interlocutòria de la Sala Penal / Q.S

De fet es tracta de l’accés a un sumari que els advocats dels encausats no han parat de demanar una vegada i una altra. El jutge instructor, que segons els lletrats és “còmplice de totes les atrocitats patides d’ençà de l’inici de l’operació Judas”, i que insisteix en ocultar. La Sala d’apel·lacions, que resol els recursos que les defenses d’Alerta Solidària ha presentat contra els acords del jutge instructor, torna a estirar les orelles a l’instructor.

Abús de la instrucció

A la interlocutòria, la Sala fa constar l’abús de la instrucció i assegura: “S’està amagant tota la informació que correspon els processats”. I afegeix que “el jutge instructor es limita lacònicament a declarar que les diligències sol·licitades es troben a l’estat de tramitació i declarada secretes“.

“Doncs bé, entén aquesta Sala que la decisió adoptada pel jutjat central d’instrucció vulnera l’article 24.dos de la Constitució espanyola de la tutela judicial efectiva i singularment l’article cinc del conveni europeu de drets humans relatiu a la llibertat i la seguretat de les persones“, recull l’AN. “No podem perdre de vista que després de quatre anys investigacions i la proximitat del judici oral els processats, no es pot justificar que encara subsisteixin diligència sumarial a les que no tinguin accés“, conclouen els magistrats.