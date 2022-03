L’Audiència Nacional barra el pas a la Generalitat en una altra peça del 3%

El magistrat del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat la personació de la Generalitat de Catalunya com a acusació particular a la peça separada del cas del 3% en què s’investiga el possible finançament il·legal de CDC a través de la productora audiovisual Triacom.

En una providència, difosa aquest migdia, el magistrat argumenta, tal com exposa el fiscal al seu informe, que la Generalitat no ha acreditat la condició d’ofesa o perjudicada ni ha aportat dades per considerar-ho. A més, en línia amb el Ministeri Públic, assenyala que a la Generalitat ”hi ha membres del partit polític directament hereu dels partits polítics investigats en aquesta causa”.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 27/1/2015

De fet, és és el mateix cas que va aplicar quan la defensa de Germà Gordó va impugnar la personació de l’administració catalana en la mateixa instrucció. L’exconseller de Justícia, Germà Gordó, s’hi va oposar perquè entenia que s’havia passat el termini perquè l’administració catalana hi pogués entrar com a part del procés. Aleshores, la Sala Penal de l’Audiència Nacional va admetre la seva petició i va rebutjar la condició d’acusació particular de la Generalitat en una causa on s’investiga el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.

La Sala també va entendre que la Generalitat va sol·licitar la personació fora de el termini legalment previst i que a més es produeix una incompatibilitat perquè ha ostentat la doble condició de investigada i acusadora. Així recordava que la Generalitat, si bé té personalitat jurídica pròpia està integrada “per partits polítics diversos, entre els quals hi ha l’antiga convergència Democràtica de Catalunya (CDC) formació al voltant de la qual gira, segons la investigació desplegada, la presumpta estructura organitzativa composta per càrrecs públics, funcionaris de diverses administracions públiques i empresaris, que tendeix a finançar l’anomenat partit polític previ concert, a canvi d’adjudicacions i subvencions arreglades i favors personals o col·lectius “. Ara amb el cas Triacom, sobre adjudicacions a TV3 aplica el mateix criteri.