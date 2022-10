El cas Bombers obliga Interior a reestructurar l’administració del cos

Els tres darrers testimonis del cas Bombers van declarar al jutjat divendres passat. Es tracta de la investigació sobre les presumptes irregularitats en la contractació del manteniment dels vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis. El cas i la investigació ha deixat pal·lès que el sistema tenia falles. Un fet que ha obligat al gabinet del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a “reestructurar” la gestió i l’administració dels Bombers. En concret, s’han separat les funcions pròpiament tècniques del cos de la comptabilitat i la gestió administrativa i comptable.

De fet, la reestructuració s’havia d’aprovar aquest dimarts a Govern, però la crisi a l’executiu ha fet posposar uns dies la decisió. Aquest dimarts, el Govern només aprovarà el nomenament dels set nous secretaris generals dels departament que han deixat els consellers de Junts per Catalunya. En tot cas, Interior ha “importat” del mateix departament i d’altres instàncies de l’administració catalana una desena de funcionaris experts en la gestió i el control públic així com un sistema informàtic de monitorització de la comptabilitat.

Canvi estructural

El cas que va esclatar el novembre de l’any passat ja va obligar al departament a deixar en suspens les licitacions en marxa. Però, finalment, es va entrar en una segona fase i es va decidir canviar el sistema de treball. Així ha tirat endavant un decret de reestructuració que separa les competències tècniques del cos de la gestió administrativa. Per això, s’integrarà un equip format per personal de l’administració especialitzat en gestió pública financera. “Els bombers que apaguin focs, que la comptabilitat la portin professionals”, comenten des d’Interior.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena | ACN

No només hi haurà aquesta reestructuració, sinó que Interior també s’ha dotat d’un sistema de gestió informàtica per al control de la despesa en el manteniment de la maquinària i dels vehicles. En concret és el GMAO, un sistema que respon a les sigles de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador, per monitoritzar aquest tipus de despesa corrent del cos de Bombers. El replantejament de l’estructura orgànica del manteniment i les compres capgira el sistema utilitzat fins ara, que ha generat una investigació judicial que posa en dubte les contractacions portades a terme en els darrers anys a una mateixa empresa, Iturri.

Un atestat dels Mossos i les explicacions d’Interior

De fet, aquest canvi de paradigma en l’administració de la DGPEIS va ser exposada a la jutgessa instructora. La voluntat d’Interior era aclarir i donar resposta a un atestat dels Mossos d’Esquadra, difós per El Món, que acusava obertament el departament d’Interior “d’obstaculitzar” la investigació. Aquest informe policial criticava que la documentació que sol·licitaven els investigadors, el mateix departament la demanaven a investigats en el procés judicial. Un fet que titllaven “d’inversemblant”.

Ara bé, Interior ha donat explicacions a la instructora. En primer terme, recorden que el departament durant la investigació, en què preval la presumpció d’innocència, no pot cessar personal funcionari com ho són els imputats en el cas. L’administració no pot sancionar ni apartar del servei sense els motius previstos legalment o sense una sentència condemnatòria. Això ha fet que la majoria d’investigats romanguin al seu lloc de treball, llevat d’un que ha tornat a servir a les files de l’exèrcit espanyol, un que ha estat traslladat de destí per moltes faltes d’assistència i puntualitat a la feina i un altre que té la baixa laboral. D’aquí que el circuit de direcció es mantingui pràcticament intacte.

En segon terme, i per superar les dificultats per obtenir la informació de manera clara i senzilla, el departament d’Interior va intentar obtenir la informació sol·licitada per una porta lateral o en origen. És a dir, a través dels caps de regió dels Bombers. En aquesta recerca, Interior va constatar un detall gens menors que aclaria molts dels dubtes del cas.

En mans de l’empresa Iturri

En concret, els caps de les regions van advertir que hi havia dos tipus de manteniment dels vehicles que tenien camins de control diferents. Per un costat, els preventius, més o menys controlats per terminis de temps o quilometratge i que, en certa manera, tenen una programació preestablerta. Per un altre cantó, els correctius, que no són, ni de bon tros, controlables, donat que s’utilitzen per reparacions o adaptacions legals dels vehicles a noves normatives.

Curiosament, la documentació d’aquestes reparacions correctives no es guardaven al sistema integrat de gestió de Bombers sinó al sistema de gestió informàtica de l’empresa concessionària, Iturri. Així que la informació sobre manteniment correctiu sol·licitats pels Mossos, és a dir, des del juny de 2021 a gener del 2022, es trobaven en poder d’Iturri. Una empresa a la qual se la va requerir fins a tres cops, sense obtenir resposta, fins que els Mossos d’Esquadra ho van demanar a la jutgessa el passat 6 de juliol i la instructora va permetre l’entrada i escorcoll una setmana després, el 13 de juliol.

Precisament, aquest fet ha provocat que el departament d’Interior hagi implementat el sistema GMAO per recuperar i tenir sota el seu control tota la burocràcia de la gestió, contractació i administració. És a dir, per primera vegada, la monitorització de la facturació resta en mans del departament i sota comandament de la nova estructura administrativa per als Bombers. Ara amb tota aquesta documentació a mans del jutjat, la instructora haurà de decidir si prorroga la instrucció, tal com demana la Generalitat, per poder fer més diligències.