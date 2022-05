La policia andorrana condecora el major Trapero

El major dels Mossos d’Esquadra, excap del cos i actual cap de la Divisió d’Avaluació de Serveis, Josep Lluís Trapero, ha estat condecorat per la policia andorrana. Un reconeixement especial atès que el cos policial del Principat d’Andorra compleix 90 anys enguany. En una cerimònia celebrada aquest dimarts amb motiu de la patrona del cos, Maria Auxiliadora, Trapero va rebre la condecoració daurada, la màxima distinció del servei d’ordre andorrà. De fet, aquesta insígnia també la va rebre el director adjunt de la policia andorrana, Bruno Lasne. A hores d’ara, però, no consta que cap responsable polític del departament d’Interior hagi felicitat el major per haver rebut la condecoració.

Trapero va rebre la condecoració pels anys de col·laboració entre els cossos policial andorrà i català. De fet, amb Trapero de comandament va començar una relació estreta de les dues policies a nivell d’informació, assessorament, col·laboració tècnica i de recursos. El major va ser condecorat davant el gruix del govern del Principat, com ara el cap de l’executiu, Xavier Espot; el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell; i el director de la Policia, Jordi Moreno. També hi van assistir representants de la Guàrdia Civil espanyola, el Cos Nacional de Policia, l’FBI, la policia belga i la irlandesa així com l’Ertzaintza i els cossos policials francesos.

Trapero, el cap de la policia veïna

L’acte també va servir per celebrar el 90è aniversari de la creació del servei de protecció i seguretat andorrà i per reivindicar la policia com un instrument de futur del país. Així el ministre de l’Interior andorrà va reclamar més efectius per fer créixer la unitat de policia judicial i més recursos per fer front al narcotràfic, un dels delictes més habituals al país dels Pirineus. Prop d’un centenar de policies van rebre algun tipus de menció pels anys de serveis prestats al cos i altres van ser condecorats per accions individuals o col·lectives i que estan reconeguts amb medalles de bronze o argent.

Nova distinció per a Trapero

Trapero guanya una nova distinció, de fet, la màxima de la nació andorrana pel que fa al mèrit policial. Un reconeixement que acumula a moltes distincions al llarg de la seva carrera policial. El major que va dirigir la gran transformació dels Mossos d’Esquadra recull una felicitació nacional d’un altre país amb qui ha col·laborat de manera estreta pels vincles que existeien entre Catalunya i el Principat així com les complicitats transfrontereres.

Trapero compta també amb distincions per la seva gestió policial dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils així com altres operatius d’especial transcendència històrica. De fet, va ser processat per rebel·lió, sedició i desobediència arran dels fets del Primer d’Octubre, durant gairebé quatre anys, i va ser absolt amb una sentència que lloava el model policial que va aplicar durant el referèndum. Un cop absolt va ser restituït com a cap i amb l’entrada del nou conseller, Joan Ignasi Elena, va ser rellevat el passat desembre no sense polèmica.