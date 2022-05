Comandaments dels Mossos volen que s’investigui si els van espiar amb Pegasus

Comandaments dels Mossos d’Esquadra veuen amb neguit la situació generada pel Catalangate, el cas d’espionatge massiu amb el programa Pegasus. D’aquí que diverses veus amb galons de la policia de la Generalitat estan collant per tal que s’investigui si els telèfons o altres terminals mòbils dels membres de la Prefectura dels darrers anys han estat espiats amb un spyware com Pegasus que ha generat el Catalangate o algun programa similar.

D’aquí que proposin fer proves forenses per aclarir si han estat objecte d’espionatge, en quina mesura i durant quant temps. “Davant l’abast de tot plegat és lògic pensar que els més alts comandaments de la policia catalana han pogut ser espiats”, asseguren diversos comandaments dels Mossos d’Esquadra a El Món. “Més enllà dels protocols de seguretat habituals s’hauria de fer una revisió”, afegeixen, pensant en els adversaris que ha tingut el cos els darrers anys per part d’elements dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

Els comandaments que reclamen la investigació subratllen que ara saben el que estan buscant

“Com a policia hauríem de fer una investigació interna d’ofici, de manera immediata a través, per exemple, de la Divisió Afers Interns”, indiquen les mateixes fonts. De fet, raonen que “l’animadversió” d’algunes de les forces de l’Estat cap a la policia catalana “així ho recomana”. “Cal investigar, encara que sigui per descartar i podem tenir la manera de fer-ho”, asseguren. “Hem de tenir la iniciativa, que per a alguna som la policia, per responsabilitat i per precaució”, assenyalen fonts dels uniformats. “Ara sabem el que estem buscant i per motius de prevenció cal fer un cop d’ull”, subratllen.

En el llistat de telèfons en què s’haurien de buscar traces i restes d’espionatge a través de malware, encara que sigui per descartar-ho, “s’hi compten els de comissaris com Ferran López, Joan Carles Molinero, Miquel Esquius, Eduard Sallent, Carles Anfruns, Josep Estela i Manel Castellví, tots amb responsabilitat com a caps del cos o membres de la Prefectura en els darrers anys i on se situarien els marges temporals de la investigació de CitizenLab difosa pel New Yorker que ha descobert el Catalangate.

Trapero, entre Ferran López i Joan Carles Molinero, el 16 d’octubre del 2017, arribant a l’Audiència Nacional, dies abans de ser destituït. Eren els dos comissaris superiors que li feien de mà dreta a la Prefectura i que ara han canviat de càrrec / ACN

Més de quatre mil mails de Trapero

De fet, no és cap secret que, per exemple, un dels comandaments de la Unitat de la Policia Judicial de Guàrdia Civil a Catalunya es va vantar durant el judici a la cúpula d’Interior de “tenir més de 4.000 mails del major Josep Lluís Trapero”, de quan era cap del cos, arran de la investigació que es va dur a terme contra ell a l’Audiència Nacional pel referèndum del Primer d’Octubre i pels fets del 20 de setembre del 2017 davant la conselleria d’Economia, la protesta popular mentre la Guàrdia Civil escorcollava l’edifici de la qual van intentar responsabilitzar Trapero per no haver-la dissolt.

Una informació rellevant que pot ser una veritable base de dades per a una altra policia. A més, d’una gran quantitat d’informació interna sobre efectius, plantilles d’unitats o brigades, distribució territorial, protocols d’actuació i de comunicació interns. Al capdavall, aquell judici va servir per entrar a la cuina de la policia catalana. “Només faltaria que, a més, en alguna estanteria d’una claveguera hi hagués converses o missatges de Whatsapp personals de comandaments”, avisen les mateixes fonts que reclamen la investigació. D’aquí que urgeixen una investigació interna per aclarir si comandaments policials podrien haver estat víctimes del Catalangate.

Sense diners per a Pegasus

Per altra banda, fonts dels Mossos d’Esquadra asseguren que no tenen el sistema Pegasus i ni cap de similar, a la vista del cost enorme que suposa. Així ho reconeixia el mateix exconseller d’Interior, Miquel Sàmper, que en una entrevista a Ser Catalunya admetia que a les reunions d’intel·ligència del cos s’havia plantejat la compra però que es va descartar perquè el preu era “inabordable i desmesurat”. Fins i tot, Sàmper apunta que era molt superior als sis milions d’euros que s’han apuntat. De fet, El Món publicava aquest setmana la informació que durant, com a mínim, dels anys 2013 al 2015 van intentar comprar el Galileo, un programa de prestacions similars a Pegasus, i sembla que van desistir per l’alt cos que suposava.