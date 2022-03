El cap dels Mossos proposa “controls de l’estat anímic” de la Brimo

El cap del cos dels Mossos d’Esquadra, el comissari Josep Maria Estela, vol incorporar un “controls periòdics de l’estat anímic” dels agents que formin part de les unitats antiavalots com la Brigada Mòbil (Brimo) i l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Així ho va explicar en compareixença a la Comissió d’Estudi del Model Policial del Parlament, on va aprofitar per presentar les “línies de futur del nou model policial”.

Estela va dedicar una bona part de la seva intervenció a analitzar i exposar la seva visió sobre mètodes, estratègies i les eines utilitzades en el model de gestió de l’ordre públic. Tot en el marc de l’estudi que porta a terme el Parlament i les seves conclusions. De fet, el comissari en cap va emfatitzar que només “de la mà dels valors i creences de la societat” el cos “obtindrà el reconeixement i la legitimitat desitjada”.

El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, en la seva compareixença a la comissió del Parlament

D’aquí que Estela emfatitzi la funció de l’element humà en les tasques d’ordre públic més enllà de la mediació o de la traçabilitat de les eines de dispersió i contenció. El cap del cos vol prioritzar l’element humà en la gestió de l’ordre públic. D’aquí que apuntés la possibilitat d’importar protocols de diferents policies europees en la gestió de l’ordre públic.

En aquest marc vol portar a terme una “gestió dels recursos humans especialment acurada en aspectes com ara la formació continuada, els controls periòdics de l’estat anímic i motivacional dels agents així com, en alguns casos, l’establiment de permanències amb una durada màxima”. Tres sistemes de control dels recursos humans. De fet, les revisions periòdiques a la Brigada Mòbil es van impulsar just després del cas Ester Quintana, que van servir per apartar en dos anys fins a 12 membres de la unitat d’eli d’ordre públic de la policia de la Generalitat.

Estela també va assenyalar que dins el seu projecte s’hi compte ampliar i aprofundir la mediació en la resolució de conflictes, i sobretot, en la gestió de les manifestacions. “Creiem que aquesta mediació i diàleg no ha de ser una cosa només de la nostra àrea especialitzada, l’Àrea de Mediació, o dels caps dels dispositius, sinó que també ha de formar part de la manera de fer i ser per tots i cadascun dels policies”, insisteix el comissari. De fet, la nova administració, amb el conseller Joan Ignasi Elena al capdavant ja ha posat en marxa un curs “de tècniques de gestió emocional“ als membres adscrits a la Brigada Mòbil i a les Àrees Regionals de Recursos Operatius.

Un membre de l’ARRO enraona a la recerca de la mediació dels manifestants per marcar la línia policial dels Mossos/Quico Sallés

Sense entrar en el detall de les eines d’ordre públic que la Prefectura analitza per incorporar a les unitats antiavalots, Estela va defensar que la policia té l’obligació de mantenir la pau i l’ordre social amb l’aplicació dels principis de “congruència, oportunitat, proporcionalitat i mínima intervenció”.

Pel que fa a les intervencions policials, el comissari en cap ha insistit que han d’estar regides per la transparència i la posterior rendició de comptes. Així doncs, ha anunciat que “caldrà explorar l’existència de sistemes que permetin aprofundir en aspectes de geolocalització de vehicles i de determinats agents o de traçabilitat de determinades armes o eines policials”. D’aquí que es torni a obrir un debat, sobretot per part dels agents, d’incorporar a la uniformitat càmeres individualitzades.

Per altra banda, Estela subratlla la necessitat de la coordinació. “Qualsevol incorporació de noves eines o estratègies policials en la gestió de masses ha d’anar acompanyada d’un creixement i millora de la coordinació dels efectius que es dediquen al manteniment i restabliment de l’ordre públic”, va anunciar.