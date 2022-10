El director dels Mossos atribueix el relleu d’Estela a discrepàncies sobre la feminització del cos

El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha negat ingerències polítiques als Mossos d’Esquadra i ha justificat la destitució del comissari Josep Maria Estela per una “falta d’alineament amb els objectius estratègics” del Govern, referint-se a la feminització del cos policial. En una entrevista aquest dimarts a El Matí de Catalunya Ràdio, Ferrer ha afirmat que aquest desacord a l’hora d’elegir comissaris ha sigut “el punt d’inflexió” que ha acabat amb el cessament d’Estela i ha defensat la vàlua d’Eduard Sallent, qui liderarà provisionalment els Mossos, i ha afirmat que “no hi ha interinitat” en la seva nova tasca. El director general ha criticat que tot el “soroll mediàtic” provocar “malestar dins del cos” i ha lamentat que “els debats interns acaben tenint una repercussió pública”.

Ferrer no ha negat que, en alguna de les converses amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el comissari Estela hagi demanat “o Sallent o jo”. Preguntat per si considera que hi ha ingerències polítiques, el director general de la Policia ho ha negat, però ha remarcat que sí que hi ha “orientació política” i ha posat l’exemple de quan es van eliminar les pilotes de goma o es van modificar els criteris de la Llei Mordassa.

Destituït el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela | ACN (Jordi Borràs)

Sobre les declaracions de l’exconseller d’Interior Miquel Sàmper aquest dilluns a Rac1, en què afirmava que hi ha pressions per frenar investigacions policials i acusava directament el comissari Sallent de fer-les, Ferrer ha remarcat que “és molt greu insinuar que hi ha ingerències polítiques al cos”, així com ho és “atacar l’honorabilitat d’una persona”. És més, el director general ha afirmat que les paraules de Sàmper “són un atac a totes les comissaries d’investigació criminal” que “genera malestar”. Ferrer ha afirmat que tindran “tolerància zero amb la corrupció”.

En relació amb la inestabilitat permanent a la cúpula dels Mossos, en què hi ha hagut set caps en cinc anys, Ferrer ha afirmat que “sí que afecta” al cos, però “ens en sortirem”, ha dit.