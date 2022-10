El Govern demana el traspàs de les competències dels exàmens de conduir

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha demanat al govern espanyol el traspàs de les competències dels exàmens de conduir, que actualment pertanyen a la Direcció General de Trànsit (DGT). L’executiu català insta al govern espanyol al seu traspàs ja que, segons les autoescoles, hi ha fins a 65.000 persones en llista d’espera, fet que suposa una cua de 6 mesos.

Problemàtica per la manca d’examinadors

“Hi ha una problemàtica de manca d’examinadors”, assegura la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que també ha constatat que en els últims mesos hi ha hagut una “centralització” d’aquest tipus de proves. De fet, ha explicat que s’han traslladat molts exàmens a capitals de comarca, fet que ha comportat l’obligatorietat d’un desplaçament per part de molts ciutadans.

Plaja ha explicat, però, que no serà de forma urgent, i ha posat sobre la taula la possibilitat de dur a terme un acord de col·laboració mitjançant un conveni per reforçar el nombre d’examinadors

Plaja ha explicat que el Govern ja compta amb les competències de formació dels examinadors públics. De fet, ha explicat que en aquests moments hi ha fins a 131 examinadors, que fan fins a 12 proves pràctiques cada dia. “Són massa poques per la quantitat de demanda que hi ha”, afirma la portaveu.

Reunió d’Aragonès amb el comissari de Justícia de la UE

Plaja també ha explicat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà aquest dijous amb el comissari de Justícia de la Unió Europea per tractar la qüestió del ciberespionatge amb Pegasus, que afecta directament al president Aragonès. Ho farà de la mà amb la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret. A més, el divendres també es reunirà amb el comissari d’Interior de la UE per estudiar el desenvolupament del xip europeu i els projectes per impulsar l’hidrogen verd. “Volem reforçar les relacions amb la Unió Europea”, explica Patrícia Plaja.