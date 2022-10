Moren dues turistes catalanes en un accident de globus a la Capadòcia

Dues dones catalanes han mort aquest dimarts en un accident de globus aerostàtic durant un viatge a Turquia, segons ha avançat La Vanguardia. L’aeronau, on viatjaven 30 persones, s’ha precipitat a terra a causa d’un cop d’aire molt violent. En aquest incident que ha tingut lloc a la regió de Capadòcia, tres dones més, també de Catalunya, han resultat ferides, tot i que no es pateix per la seva vida, tal com han explicat les autoritats locals.

El diari detalla que el globus aerostàtic s’havia enlairat poc abans de les 7.30 hores (hora local) d’aquest dimarts al municipi d’Avanos amb 30 persones a bord, 28 turistes i dos tripulants. A les 8.50 hores, l’aeronau ha patit l’impacte d’una violenta ràfega de vent que va obligar la tripulació a dur a terme un aterratge forçós. Les tres dones ferides van ser traslladades immediatament a diversos hospitals de la regió. Una d’elles ja ha sigut donada d’altra, però dues d’elles continuen en estat molt greu.

Investigació en marxa

Està en marxa una investigació administrativa i judicial per tal d’esclarir les causes de l’accident. Així i tot, les primeres hipòtesis apunten que el sinistre podria haver estat causat per una ràfega de vent inesperada.

El governador i personal de l’ambaixada espanyola a Ankara s’han apropat a la zona de l’accident per atendre els supervivents.

Un viatge en globus per la Capadòcia

Una excursió en globus aerostàtic per la regió de Capadòcia i veure la sortida del sol des de l’aire és un dels principals atractius turístics d’aquesta zona. La Capadòcia és una regió muntanyosa amb interessants formacions geològiques, fet que la converteix en un dels destins més populars de Turquia i va rebre 1,4 milions de visitants en els primers sis mesos del 2022. Un viatge en globus pot arribar a costar uns 200 euros per persona.

El 2013, tres brasilers van morir a conseqüència d’un xoc entre dues aeronaus i, el 2017, dues persones més van morir en altres incidents, segons el diari Hurriyet.