L’altra filla il·legítima de Joan Carles, una belga d’història tràgica

Joan Carles de Borbó tindria diversos fills il·legítims arreu. Aquesta setmana tots els focus han apuntat a un d’ells, l’Albert Solà, un gironí que ha intentat demostrar judicialment tenir la sang del rei emèrit espanyol. La seva mort sobtada en un bar ha engegat una allau d’especulacions: interessava la seva mort? Arran d’aquesta pèrdua, ha reaparegut una altra de les dones que clama ser hereva del Borbó. Parlem d’Ingrid Sartiau, una belga de 56 anys que assegura que la mare va quedar-se embarassada després d’unes quantes relacions íntimes amb Joan Carles.

Era el 2015 quan la dona sortia a la llum pública en reclamar el seu dret davant d’un tribunal. El jutjat va denegar la seva petició en considerar que el seu testimoni tenia contradiccions i en haver aportat una prova d’ADN que no era clara. Ella, però, continua mantenint ser filla de Joan Carles i ho ha repetit en el programa de ¿Quién es mi padre? dedicat a l’Albert Solà, a qui diu que considerava un germà.

La seva història conté episodis molt impactants. Ella mateixa explica que la seva mare va conèixer Joan Carles a la casa d’una família belga molt important en la que treballava. S’haurien escrit cartes i haurien mantingut relacions sexuals de les quals hauria sorgit l’embaràs i posterior naixement de la Ingrid. N’ha parlat la tieta, la germana de l’amant de l’emèrit: “Ella no sabia que era príncep quan el va conèixer, ho va saber després i en aquell moment va ser quan es va espantar. Recordo que venien persones importants a veure-les i a assegurar-se que la nena estigués bé”.

Ingrid Sartiau assegura que Joan Carles I és el seu pare | Telecinco

Ingrid Sartiau no va saber que era una presumpta filla il·legítima de Joan Carles I fins fa 10 anys

Ingrid no va assabentar-se de la seva relació sanguínia amb Joan Carles fins al 2012, ja que la mare va ocultar-li per por a què li passés alguna cosa. De fet, l’hauria deixat amb uns familiars una temporada per intentar protegir-la. Finalment, però, hauria tornat amb ella en adonar-se que l’estava abandonant i això no estava bé.

Com era d’esperar, a l’Ingrid li està resultat impossible poder demostrar ser filla seva i això li està generant molts problemes: “He hagut d’acabar prenent antidepressius i m’he engreixat 30 kg. Només el naixement del meu net m’ha tret d’aquest pou”. En el seu perfil d’Instagram, la dona publica un munt de fotos de l’emèrit i, fins i tot, el felicita públicament pel dia del pare.

La filla il·legítima de Joan Carles el felicita el dia del pare | Instagram

La belga està convençuda que la mare diu la veritat i continua assegurant que té en el seu poder les cartes que s’hauria escrit amb Joan Carles, en les que es demostraria que ell sap que és el seu pare. De moment, no ho ha pogut demostrar i és bastant improbable que ho aconsegueixi.