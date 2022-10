Junts a Aragonès: “Amb 33 diputats no es pot aprovar cap pressupost ni governar”

El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, considera que amb 33 diputats no es pot aprovar cap pressupost ni governar. A més, ha demanat un acord de claredat per saber amb quina majoria compta el president de la Generalitat de Catalunya. “Amb 33 diputats considerem que no es pot governar”, assegura el diputat al Parlament, qui també ha denunciat que hi hagi consellers que vulguin aprovar els pressupostos amb el PSC. “El conseller Nadal ha dit que pactaria els pressupostos amb qui sigui. Demanem ordre al Govern”, insta Rius a Aragonès.

Rius també ha demanat un acord de claredat per saber quins pressupostos proposaran i han renegat dels actuals comptes. “No són els pressupostos que faria el conseller Giró”, constata Rius fent referència a la diferència de criteris. De fet, ha explicat que Junts vol uns pressupostos tal com especifiquen en el seu programa. “Els pressupostos d’abans eren en el marc d’un acord de coalició. Ara estem a l’oposició i ERC va trencar l’acord d’investidura”, explica Rius.

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró amb el ministre-president de Flandes Jan Jambon / ACN

Incorporació d’Alsina i Ciuró a l’executiva nacional

El portaveu i vicepresident del partit també ha anunciat la incorporació de les exconselleres Lourdes Ciuró i Victòria Alsina a l’executiva nacional del partit. “Es tracta de reforçar el partit”, ha explicat Rius.

També ha explicat que el secretari general de Junts, Jordi Turull, va trucar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de l’entrevista a TV3. Els dos es van instar a trobar-se tot i que Rius assegura que no hi ha encara “una data fixada”.

A més, Junts ha volgut constatar la “feblesa del Govern de la Generalitat” i ha subratllat que és un executiu que representa només un 21% del Parlament de Catalunya. “Ells asseguren que representen el 80%, però no quadra”, assegura Rius.

Demana respecte per les institucions

També ha denunciat la “desaparició” de la conselleria de Polítiques Digitals. “Ha quedat difuminada”, ha afirmat Rius, que també ha dit que quan es negociïn els pressupostos Junts explicarà quines són les seves propostes, ja sigui impostos, en matèria d’habitatge

Sobre la crisi dels Mossos d’Esquadra, Junts denuncia un “desprestigi” i demana respecte per les institucions. “El cos dels Mossos d’Esquadra s’està ressentint d’aquesta crisi”, ha denunciat Rius, després que el conseller Elena cessés el cap del cos, Josep Maria Estela.