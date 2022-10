ANC aixeca l’acampada per denunciar la macrocausa contra l’independentisme

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha clausurat aquest diumenge al vespre l’acampada reivindicativa a la plaça Catalunya per denunciar la causa general contra l’independentisme que va començar aquest dissabte a Barcelona. Sota el títol ‘Nosaltres Acusem’, la protesta pretenia denunciar la persecució judicial contra el sobiranisme coincidint amb el cinquè aniversari de l’empresonament dels expresidents de l’ANC i Òmnium Cultural Jordi Sànchez i Jordi Cuixart la tardor del 2017.

Durant la clausura de l’acte, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha celebrat el pas de milers de persones per l’acampada perquè “calia donar visibilitat als qui de vegades no en tenen”. “Vivim en un país on ens represalien de veritat. Són els nostres fills, filles, veïns i veïnes”, ha assegurat en l’acte que ha posat fi a l’esdeveniment, que ha rebut la visita de personalitats com el cantautor Lluís Llach, l’exvicepresident del Parlament Josep Costa, l’exdiputada de la CUP Gabriela Serra i l’expresidenta de l’ANC Elisenda Paluzie.

Per la seva part, el vicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona, ha subratllat que l’acampada és la primera acció d’“una sèrie d’actes per donar suport als lluitadors pels drets nacionals”. La protesta volia homenatjar el “gran nombre de represaliats anònims” de l’independentisme, segons ha informat l’entitat en un comunicat, alguns dels quals tenen casos coneguts i han fet acte de presència a la plaça, com Marcel Vivet, Xènia Garcia, Roger Espanyol, Joel Muñoz, Tomàs Sayes i Tomàs Germinal.

Amb aquesta acció, l’entitat buscava visibilitzar els centenars de persones encausades que formen part dels més de quatre mil represaliats per la causa general contra l’independentisme, molts d’ells i elles joves desconeguts, que no es troben sota el focus de la premsa i que no han sentit prou ni el suport dels partits independentistes ni de la societat civil.

Concretament, aquesta nova campanya de l’ANC vol recollir el suport de la ciutadania perquè el Parlament de Catalunya creï una comissió d’investigació sobre l’amplitud i l’abast de la causa general de la justícia espanyola contra el moviment independentista. L’objectiu final és fer arribar l’informe de la comissió al Consell d’Europa.

En la segona fase de la campanya, apunta s’organitzarà la recollida de signatures a través de les assemblees territorials per crear una comissió d’investigació del Parlament, que inclourà actes amb encausats, lectures del manifest davant dels jutjats de Catalunya i altres accions. Aquesta campanya es mantindrà fins al gener de 2023, en què es farà una concentració davant el Parlament per lliurar les signatures recollides.