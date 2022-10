L’ANC treu pit per visibilitzar la macrocausa contra l’independentisme

Visibilitzar la causa general contra l’independentisme. Aquest és el principal objectiu de la nova companya de l’Assemblea Nacional Catalana que dona el seu tret de sortida aquest cap de setmana amb una acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Tal com van fer els indignats l’any 2012, l’entitat independentista ha disposat tot de tendes d’acampada al bell mig de la capital catalana per mostrar la seva disconformitat amb les actuacions de la justícia espanyola els últims cincs anys, que han buscat perseguir per activa i passiva tot el moviment independentista.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha defensat que l’independentisme ja no té por de la justícia ni de l’estat espanyol i tot i la repressió, la presó i l’exili, els catalans seguiran buscant la llibertat. En aquesta línia, Feliu ha assegurat que aquest cop sí, que aquest cop Catalunya veurà com s’arriba a la independència perquè el moviment “està més decidit que mai”, ja que l’única solució als problemes que pateix el país és, indubtablement, la independència.

Alhora, la presidenta de l’ANC també ha assegurat que la campanya s’ha organitzat per visibilitzar la injustícia que han patit molts independentistes els darrers cinc anys, coincidint amb l’aniversari de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i amb el 82è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys. Aquesta busca per la visibilització, ha defensat Feliu, és perquè si no en parlem i s’amaguen els problemes, l’estat acabarà guanyant la batalla i ens oblidarem d’aquests milers de persones que han acabat en mans de la justícia espanyola per defensar la llibertat de Catalunya.

Imatge de l’acampada de l’ANC a plaça Catalunya / AR

Acusar la justícia espanyola

Just abans de la intervenció de Dolors Feliu, el grup Teatre amb R de república ha llegit el manifest de la campanya, que a la pràctica és un memorial de greuges contra la justícia espanyola. En el text, l’ANC, “en nom del poble català”, acusa la justícia de l’estat de “portar a terme una Causa General contra l’independentisme” en forma de processos penals i judicials que es va aguditzar amb l’empresonament dels presidents de l’ANC i Òmnium i l’empresonament i exili del Govern liderat per Carles Puigdemont.

Al llarg del manifest l’entitat independentista posa sobre la taula els greuges del Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, Felip VI, l’Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes, El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a diversos jutjats locals per avar incentivat i induït a aquesta macrocausa, tot recordant les injustícies que han comès contra els represaliats catalans. Per acabar, però, també acusen la Generalitat de Catalunya de col·laborar amb la macrocausa en personar-se com a acusació particular contra diversos ciutadans “sense proves objectives” i només amb el testimoni d’agents dels Mossos d’Esquadra.

L’acte ha acabat amb un gran aplaudiment i els crits “d’1 d’octubre, ni oblit ni perdó” per part del poc més d’un centenar de persones que s’han congregat a la plaça Catalunya de Barcelona. Tot i que les accions de l’ANC s’allargaran tot el cap de setmana, fins diumenge a la tarda.