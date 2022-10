Aragonès reivindica la lluita antifeixista catalana homenatjant Companys

Com cada 15 d’octubre, Catalunya homenatja i recorda la memòria del president Lluís Companys, que va ser afusellat pel règim franquista tal dia com avui l’any 1940. L’encarregat d’encapçalar l’acte ha estat l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha assegurat que la memòria de Companys representa la no rendició de les institucions catalanes i un símbol de la lluita antifeixista catalana. En aquesta línia el president ha recordat que “contra el feixisme s’hi va de cara”, incentivant a treballar la memòria antifeixista a Catalunya, un país que “sempre ha lluitat per la llibertat”, perquè, ha lamentat Aragonès, si no es fa així el feixisme sempre acaba tornant.

Alhora Aragonès ha assegurat que Companys simbolitza que la lluita per la justícia social i per igualtat i la lluita per la llibertat de Catalunya són dues cares de la mateixa moneda, recordant que, Catalunya, sempre que ha avançat com a país nacionalment també ha aconseguit un millor benestar per als seus ciutadans.

L’Estat no ha aconseguit empresonar l’ànima d’un poble que vol ser lliure

També ha participat en l’acte Junts a través del seu secretari general, Jordi Turull, que ha recordat que Companys va ser assassinat pel simple fet de ser el president de la Generalitat i que 82 anys després encara no hi ha hagut cap mena de reparació per part de l’Estat espanyol. En aquesta línia, però Turull ha reivindicat que la mentalitat “d’esclafar les institucions catalanes” segueix vigent avui en dia, recordant que Catalunya encara hi ha un president i líders polítics a l’exili.

Alhora, Turull ha assegurat que Espanya ha demostrat que ha estat disposada a tot per anul·lar els líders polítics catalans i que avui dia l’Estat potser no envia escamots d’afusellament, sinó que ho fa amb “escamots amb togues”. Per acabar, Turull ha assegurat que tot i aquesta voluntat d’esclafar Catalunya, l’estat espanyol no ha pogut empresonar “l’ànima d’un poble que vol ser lliure”, ja que els catalans segueixen sent un poble determinat que vol assolir els valors i fets que defensava Companys.

Òmnium i l’ANC se sumen a l’homenatge

Les entitats independentistes Òmnium i l’Assemblea Nacional Catalana també s’han sumat aquest dissabte a la tradicional ofrena en honor al president Companys al cementiri de Montjuïc. En declaracions a la premsa després de l’acte, la vicepresidenta d’Òmnium, Mònica Terribas, ha demanat “generositat, fermesa i resiliència” a l’independentisme en el “nou marc que necessitem obrir”. Per la seva part, la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, ha assegurat que “la gent hi és” i ha demanat que el sacrifici de l’afusellament de companys no sigui “en va” i ajudi a aconseguir definitivament l’Estat propi.

EL PSC hi envia Illa i Montilla

Per part del PSC, els encarregats de rendir homenatge a la tomba de Companys han estat l’actual primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, i l’expresident de la Generalitat, José Montilla. Tots dos han dipositat una ofrena floral amb les sigles del PSC i una altra amb les de les joventuts socialistes, i després han deixat rams de roses vermelles en el monument ‘Homenatge als immolats per la llibertat de Catalunya’. Tots dos han estat acompanyats pel primer secretari de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret; la viceprimera secretària del PSC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, i el secretari primer de les JSC, Ot García.