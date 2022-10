Illa culpa Aragonès del trencament del Govern

El líder del PSC, Salvador Illa, ha culpat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, del trencament del Govern després que Junts per Catalunya sortís de l’executiu. Ho ha dit en una entrevista al Cafè d’idees de La 2, on el líder dels socialistes ha recordat que ja són dos grups -Junts i la CUP- els que li han retirat el suport perquè Aragonès no compleix els acords: “n’és el responsable”. És més, Illa ha assegurat que també ha posat “en suspens” la seva credibilitat cap Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) perquè la taula de partits catalans no s’ha reunit, com es va pactar a l’acord d’investidura de Pedro Sánchez. Durant l’entrevista també ha remarcat la necessitat d’aprovar uns nous pressupostos abans que acabi l’any i ha insistit en el fet que és responsabilitat del president del Govern.

Illa ha tornat a estendre la mà per poder negociar els comptes del 2023 amb el Govern, però ha assegurat que “el més calent és a l’aigüera”. El líder socialista ha lamentat que des de l’executiu no es digui clarament si volen comptar amb el suport del PSC i exigeix a Aragonès que “s’aclareixi” si vol aprovar uns nous pressupostos o no.

En referències a les inversions de l’Estat a Catalunya, tot i que ha assegurat que li agradaria que s’hi invertís més, Illa ha remarcat que cal “sortir de la cultura de la queixa”.

El líder dels socialistes ha afirmat que no li fa “por” l’escenari d’un possible avançament electoral i creu que li anirien “bé”, però afirma que ara no és moment de comicis. Ara bé, el líder dels socialistes ha assenyalat que els moviments de les últimes setmanes d’ERC i de Junts sí han estat fets “pensant en les eleccions”.

En l’entrevista, també ha parlat sobre la demanda del traspàs de Rodalies a la Generalitat i ha confirmat que el PSC “està per la feina”. Així doncs, Illa ha instat el Govern que digui “si vol col·laborar o no”.