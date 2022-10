El Govern demana “no avançar escenaris” en la negociació dels pressupostos

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que l’executiu ha parlat aquest dimecres sobre els pressupostos per al 2023, un dels reptes que té ara el nou Govern en solitari d’ERC. Aquest dimarts el president del Govern, Pere Aragonès, va explicar que probablement els comptes no estaran vigents l’1 de gener del 2023 perquè la nova consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha de poder analitzar-los i matisar el que consideri. Plaja ha evitat valorar què passarà si Junts no ajuda a aprovar els pressupostos i s’ha escudat reiteradament en la frase que “no s’ha d’avançar escenaris”, tal com va repetir ahir Aragonès en diversos moments de la seva compareixença.

A banda, la portaveu del Govern ha assegurat en el que ha semblat un nou dard contra Junts per Catalunya que la intenció del nou executiu és treballar “sense soroll” i posar-se al servei de la ciutadania, el que passa per aprovar uns pressupostos per a l’any vinent. L’exconseller d’Economia, Jaume Giró, els va deixar “encarrilats”, però els nous consellers els han d’acabar d’analitzar i polir.

El Govern denuncia el “greu maltractament” de l’Estat amb l’infrafinançament

En paral·lel, Plaja ha assenyalat que l’Estat espanyol “té un problema molt greu amb Catalunya” per l’infrafinançament “sistemàtic” a què la sotmet i la manca d’inversions al país. Ho ha dit un dia després que es conegués que només s’ha fet un 15% de les inversions previstes a Catalunya en el primer semestre del 2022. Les administracions espanyoles han fet arribar al país únicament 348 milions d’euros dels 2.207 milions planejats en els comptes generals del 2022, el que ha indignat el Govern. “Els catalans pateixen un greu maltractament i li hauria de caure la cara de vergonya a més d’un responsable polític”, ha insistit Plaja abans de criticar que el govern espanyol “abandoni de forma sistemàtica” els catalans per la falta d’inversions.