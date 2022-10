Junts insisteix en la qüestió de confiança abans de parlar de pressupostos

Junts per Catalunya imposa les seves condicions: “abans de parlar de pressupostos, cal parlar de la qüestió de confiança”. El president del partit al Parlament, Albert Batet, ha tornat a instar al president del Govern, Pere Aragonès, que se sotmeti a una qüestió de confiança. Després que Aragonès hagi apel·lat a la responsabilitat de Junts per votar a favor dels pressupostos del 2023, elaborats per l’exconseller de Junts Jaume Giró, Batet li ha repetit que no es pot “començar la casa per la teulada” i li ha recordat que “no pot fer com si res”. Tot i que aquests comptes els va començar a elaborar Jaume Giró, de Junts, mentre era conseller d’Economia i Hisenda, el portaveu de Junts al Parlament ha justificat que corresponen “a un govern de coalició que ara no existeix” i no són els que el seu partit faria si governés en solitari. Per això, Batet insisteix a invertir l’ordre i que, abans de decidir si donen suport a aquests pressupostos, volen conèixer quines majories té Aragonès per a governar amb una qüestió de confiança.

Una oposició “constructiva i proactiva”

Les condicions que posa Junts sobre la taula són només el principi d’una oposició “constructiva i proactiva”, en què Batet ha defensat que faran “valer” els seus vots. A més, ha assegurat que Junts per Catalunya serà “més actiu que mai davant un govern més dèbil que mai”.

Hores després que els consellers del nou Govern hagin pres possessió prometent el seu càrrec, Batet ha assenyalat que incorporacions com les de Joaquim Nadal o Gemma Ubasart “demostren que la seva aposta no és la independència ni el mandat de l’1-O”.

És un Govern sense legitimitat?

Preguntat per si el Govern no té legitimitat, com ha expressat la presidenta de Junts, Laura Borràs, Batet ha evitat referir-s’hi en aquests termes. Ara bé, el dirigent de Junts ha afirmat que es tracta d’un executiu “dèbil” i que no compta amb la confiança del Parlament: “Només té el suport de 33 diputats”, ha afegit. De fet, ha detallat que “dels diputats que el van votar a la investidura, n’hi ha més a l’oposició que donant suport al Govern”. Per això, Batet insisteix en el fet que si una qüestió de confiança “no és possible”, Aragonès haurà de “convocar eleccions”.