ERC espera pactar els pressupostos amb Junts i els comuns

La portaveu nacional d’ERC, Marta Vilalta, espera pactar els pressupostos de la Generalitat pel 2023 amb Junts per Catalunya i els comuns. Els republicans esperen seguir amb Junts per Catalunya en matèria sectorial i tenir-lo com a aliat. “Si eren uns pressupostos bons i compartits per Junts, entenem que no hi hauria problema per aprovar-los amb ells. No entendríem que passessin del blanc al negre”, assegura Vilalta, que tampoc descarta una pròrroga d’uns pressupostos. Assegura que la majoria per aprovar els comptes “existeix” amb Junts per Catalunya i els comuns. Vilalta ha explicat que hi haurà contactes amb els altres grups parlamentaris i ha assegurat que s’intensificaran amb els comuns, “ja que han estat un actor clau”.

La portaveu republicana ha reivindicat també que a partir d’ara hi haurà un executiu que aposta al 100% per la taula de diàleg. “Creiem que és una bona notícia, perquè és una via que ens fa guanyar credibilitat i legitimitat”, assegura Vilalta, fent referència al fet que Junts no fos membre de la mesa de negociació.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, a la seu del partit a Barcelona acompanyat d’altres membres de la formació. Data de publicació: dissabte 08 d’octubre del 2022, 13:51 Localització: Barcelona Autor: Eli Don

Reivindica la majoria del 80%

La també diputada al Parlament ha constatat que amb el nou Govern de la Generalitat Catalunya “obre una nova etapa”. “Serà un Govern que representa la via àmplia i el consens del 80%”, assegura Vilalta fent referència a la majoria de ciutadans catalans que aposten per resoldre a través d’un referèndum al conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol. En aquest sentit, assegura que l’executiu català en surt reforçat, ja que és un executiu “transformador, independentista i progressista”.

La portaveu republicana agraeix totes les persones que “han fet un pas endavant” i ha reivindicat la figura de Meritxell Serret, que és la primera consellera restituïda del Govern del Primer d’Octubre. Vilalta ha reivindicat que el nou executiu estigui constituït per diverses personalitats que provenen de diversos partits, com Carles Campuzano o Gemma Ubasart.

Apel·la a la responsabilitat de tothom

Vilalta ha apel·lat a la “responsabilitat de tothom”, per pensar amb la ciutadania. “No podem posar per davant els interessos de partit o altres preocupacions”, assegura la portaveu republicana que aposta per teixir aliances amb diversos grups polítics. Alhora, ha explicat que Serret deixarà de ser diputada i en els pròxims dies s’anunciarà com queda el grup parlamentari republicà.