Sturgeon adverteix que Escòcia està preparada per ser “un país independent”

La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, ha avisat aquest dilluns que “Escòcia té el que es necessita per a ser un país independent exitós”. Ho ha dit en un discurs aquest dilluns on ha fet referència a la independència del país, que està previst que es decideixi en un referèndum l’octubre del 2023. Sturgeon ha criticat que el govern del Regne Unit busqui per a Escòcia un “destí diferent” així com la “negació de Westminster de la democràcia escocesa”. També ha carregat contra els “atacs frontals” de Westminster contra Edimburg que estan creant “tensió” al país. De fet, els ha acusat de ser “el problema”.

“Sé que alguns veuen la independència com donar-li l’esquena a la resta del Regne Unit. No ho és: es tracta de reformular la nostra relació com una d’iguals“, ha recordat abans d’afegir que, de fet, és “la millor manera de protegir” la forma en la qual va sorgir el Regne Unit. Sturgeon ha assegurat que el Regne Unit es va construir com “una associació voluntària de nacions” i que, per tant, votar és el camí per protegir aquesta relació encara que sigui per separat.

La diferència entre Escòcia i el Regne Unit segons Sturgeon

En paral·lel, Sturgeon ha criticat els comentaris de la ministra britànica de l’Interior, Suella Braverman, que va assegurar la setmana passada que el seu “somni” i la seva “obsessió” era veure com un avió deporta cap a Ruanda als qui demanen asil al país. “Cap Govern d’Escòcia mai infligirà al país un desastre de política tan immoral i contraproduent“, ha defensat per posar de relleu la diferència entre Escòcia i el Regne Unit. Així, ha assegurat que el seu somni és que visquem “en un món on els qui fugen de la violència i l’opressió siguin tractats com a éssers humans”.

En les crítiques contra el Regne Unit també ha carregat contra la nova primera ministra, Liz Truss, per haver augmentat la bretxa entre rics i pobres i promoure “accions que augmenten la desigualtat”. També l’ha acusat d’haver causat “caos” en els mercats. “Els conservadors van tardar tres anys en adonar-se que Boris Johnson era un desastre. Amb Liz Truss, han trigat només tres setmanes”, ha criticat abans d’afegir que Westminster ha portat “austeritat, dificultats i pobresa” al país.