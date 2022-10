Junqueras reivindica ERC com la “casa comuna” de l’independentisme

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reivindicat la seva formació com la “casa comuna” de l’independentisme, el republicanisme i la “justícia social”. Així ho ha assegurat després de participar en l’ofrena floral a la tomba del president Lluís Companys en motiu de l’aniversari del seu afusellament. Concretament, Junqueras ha assegurat que Esquerra “torna a ser i vol ser la casa comuna de tots aquells que estimen Catalunya, estimen la república, estimen la independència i estimen la justícia”.

A més, el líder d’ERC ha anunciat que han presentat una proposició no de llei en el Congrés dels Diputats que exigeix “un acte formal de desgreuge per part del govern espanyol” per l’afusellament de l’expresident de la Generalitat Lluís Companys. En aquesta línia Junqueras ha considerat que “és molt significatiu que un president de la Generalitat de Catalunya que reivindica en aquell últim moment la pau, la justícia i l’amor sigui executat per l’exèrcit d’un Estat que mai ha demanat perdó”.

Oriol Junqueras, al costat del costat d’altres mandataris d’ERC durant l’homenatge a Lluís Companys / ACN

Aquesta nova iniciativa d’ERC urgeix a organitzar l’acte creant un grup de treball juntament amb la Conselleria de Justícia de la Generalitat i el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. La proposició demana també declarar la “nul·litat de sentències franquistes” com la de Companys i que el Govern faci públics els noms de totes les víctimes del franquisme.

ERC recorda que la llei de Memòria històrica ha declarat formalment la il·legalitat del règim franquista i la nul·litat de les sentències dels judicis sumaríssims, com ja va fer anteriorment una llei del Parlament. A més, sol·liciten que el govern espanyol expedeixi documents de reconeixement i reparació d’ofici i que se celebri un “acte de desgreuge cap al poble de Catalunya” amb un acte en memòria de Companys.