Aragonès: “Nosaltres no desertem de les responsabilitats que ens encomana la ciutadania”

Nou dard contra Junts de Pere Aragonès per haver sortit del Govern. El president de la Generalitat ha recalcat aquest diumenge, en la presentació de la candidatura encapçalada per Oriol Junqueras i Marta Rovira per al que serà la seva nova executiva, que ERC “no abandona la ciutadania”. “Nosaltres no desertem de les responsabilitats que ens encomana la ciutadania”, ha concretat, apujant el to un grau més en la crítica als seus exsocis.

Tot el discurs d’Aragonès i també de Junqueras i de la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha anat encaminat a defensar el valor i la utilitat que consideren que té la seva posició de “partit de govern”, en contraposició a la nova situació de Junts. “La nostra coalició és amb la gent”, ha insistit el president de la Generalitat, que avui ha deixat el vestit i la corbata habituals per subratllar que era en un acte de partit vestit amb texans i una camisa, sense jaqueta, més informal que Junqueras, que no té cap càrrec institucional.

“Estem preparats per assumir tots els lideratges que facin falta. Institucionals, polítics i socials, els que calguin. La nostra forma d’exercir els lideratges és col·lectiva, la nostra coalició és amb la gent, amb la ciutadania”, ha detallat.

I Junqueras i Vilalta han subratllat l’etapa “d’obertura” en què consideren que entra ERC, una “nova etapa de país”, segons el president dels republicans. “En aquesta etapa ens hem d’acompanyar i hem d’acompanyar àmplies majories, aquest 80% dels que volen el final de la repressió i que Catalunya decideixi el seu futur”, ha argumentat. Per a Junqueras, aquesta és la via per arribar a l’amnistia i a un referèndum. “Si ho fem entre tots, si ho fem molts, segur que ens en sortim”, ha conclòs.

Oriol Junqueras, sostenint un retrat de Marta Rovira, i la resta de membres de la seva candidatura per a la nova executiva d’ERC, en la presentació de la llista que es votarà el 6 de novembre / S.B.

En el seu torn de paraula, Vilalta ha remarcat que ara ERC vol “reforçar tot allò vinculat amb l’entorn, ser un partit més obert, més col·laboratiu amb associacions i organitzacions del país”. Aquest enfoc remet directament als nous integrants del Govern per substituir els consellers de Junts que n’han sortit, entre els quals hi ha tres independents, dos dels quals –Gemma Ubasart i Joaquim Nadal– que mai s’han identificat amb l’independentisme, i un tercer, Carles Campuzano, que ve de l’ala progressista de la vella CiU no independentista. “El Govern que hem nomenat té voluntat que com més gent s’hi senti representada millor, és un govern independentista on gent més enllà d’ERC s’hi poden sentir còmodes, gent que ve de tradicions que defensen referèndum i fi de la repressió i polítiques progressistes”, ha matisat Aragonès.

Pressupostos, amb Junts i amb el PSC escalfant a la banda

En el torn de preguntes, tant Junqueras com Aragonès han estat interpel·lats sobre si es manté el veto al PSC per negociar els pressupostos que la setmana passada va anunciar el president d’ERC però que en cap moment ha estat ratificat pel president de la Generalitat. I avui tots dos han optat per tirar pilotes fora. Junqueras ha evitat ratificar les seves paraules de fa uns dies i ho ha liquidat amb un: “Em remeto als que hem anat dient aquests dies”. Després ho ha acompanyat amb una cua ambigua sobre “teixir complicitats”. Aragonès també ha recorregut a “em remeto”, però ha especificat que es referia a la seva aposta: reclamar a Junts que aprovi uns pressupostos que ha deixat projectats “el conseller Giró”. “No tindria sentit que no ho fessin”, ha advertit.

Congrés avançat, votació el 6 de novembre

Tot plegat s’ha dit aquest diumenge en la presentació de la candidatura de Junqueras amb Marta Rovira per al congrés del partit. S’havia de fer l’any que ve, però a finals d’agost el partit va decidir avançar-lo per “preparar l’organització davant dels reptes que té el país a tots els nivells”. Tot i admetre que cal una renovació, els responsables de la formació van defensar també l’aposta per conjugar aquesta necessitat amb l’experiència i els “lideratges consolidats”. En el moment en què es va anunciar, un dels reptes en l’horitzó era la possible consulta de Junts per decidir si continuaven al Govern. Havia de ser al novembre, però la crisi desencadenada pel debat de política general i la destitució del vicepresident, Jordi Puigneró, va precipitar els fets, i ara els republicans ja són en el nou escenari. I el primer repte, un cop refet el Govern, seran les eleccions municipals.

La votació de la candidatura presentada, formada per 26 persones amb el lema Més republicanisme, més llibertat, es farà el 6 de novembre en una jornada electoral telemàtica. I després es debatran les ponències.