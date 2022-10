Acusacions creuades entre Serret i el CxR per la seva reforma

La flamant consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, i el Consell per la República se les han tingut aquesta setmana per la reforma de l’organisme republicà. Tot va començar divendres quan la consellera va afirmar que l’acord d’investidura entre ERC i Junts per la “reforma” del Consell de la República “no es va complir”. Sobre la relació amb el Consell de la República, que presideix Carles Puigdemont, Serret va afegir que “mirarà” si hi pot haver alguna “coordinació” entre la seva conselleria i l’òrgan a l’exili, per explorar si hi ha alguna “línia de treball” conjunta.

En aquesta línia, i en una entrevista a El Periódico, Serret també va assegurar que l’acord de claredat proposat el president, Pere Aragonès, és un “compromís” del nou “Govern cohesionat”, i que tirarà endavant de manera “coordinada” entre tots els departaments. Alhora, la nova consellera va apuntar que l’independentisme “té en comú” amb Escòcia la seva vocació de resoldre el conflicte democràticament.

Per l’altra costat, el Consell per la República va afirmar aquest dissabte que la consellera Serret va “faltar a la veritat” quan va dir que l’acord d’investidura entre ERC i Junts per la reforma d’aquest organisme “no es va complir”. Antoni Castellà, responsable de Relacions Internacionals del consell, va assegurar que el passat mes de febrer i després de vuit mesos de treball s’havia aconseguit consensuar una proposta de reforma d’aquest ens i els principals eixos del full de ruta. “Hi va estar tothom d’acord, CUP, Junts, ANC, Òmnium i el consell, però va ser vetat per ERC i sense cap mena de contraproposta”, va afirmar el dirigent de Demòcrates. És per això que Castellà va apel·lar la “responsabilitat” d’ERC per recuperar la unitat de l’independentisme proposant “retornar al febrer” i a aquella proposta per seguir avançant plegats.

El Consell de la República

Per altra banda, cal recordar que fa poques setmanes l’Assemblea de Representants del Consell per la República va aprovar pràcticament per unanimitat el seu nou Reglament General i de Funcionament, amb 93 vots a favor. Entre les principals decisions que es van prendre hi ha la de canviar el nom oficial de la institució que, des d’aleshores s’anomena Consell de la República en lloc de Consell per la República.

En nom de la Ponència del Reglament, el portaveu Pere Cardús va recordar que l’Assemblea de Representants “no té com a objectiu per si sol fer codis sinó fer un estat independent en forma de República” i va avalar el Reglament com “un text que ha de facilitar un sistema d’entesa entre Govern, Consells Locals i Assemblea de Representants”.