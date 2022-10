Puigdemont titlla de “vergonyós” el relat sobre la “bondat de la conquesta”

El president a l’exili i dirigent del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha buscat les similituds entre independentistes catalans i els pobles originaris d’Hispanoamèrica en un acte aquest dimecres. De fet, ell mateix ha assegurat que són “germans d’una mateixa causa d’emancipació” de l’estat espanyol. Ha comparat el relat “molt vergonyós” de les institucions espanyoles negant les atrocitats comeses i defensant la “bondat de la conquesta” amb els actes de reconeixement i reparació que estan impulsant altres antigues potències colonials, com Bèlgica. Ho ha dit en un acte organitzat conjuntament amb la secció mexicana de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) coincidint amb el 12 d’octubre i titulat Catalunya amb Mèxic: que Espanya demani perdó per la colonització.

L’ara eurodiputat ha considerat que hauria de ser el moment de què l’estat espanyol demanés perdó. “La societat espanyola està gairebé unànimement convençuda que aquesta és la forma d’abordar la seva responsabilitat en la conquesta”, ha deplorat, i ho atribuït a la cultura política espanyola, que no té “forma d’administrar poder que no es basi en la dominació”. Així, situacions com la repressió policial o l’espionatge a independentistes, ha afegit, “es basa en aquesta idea de dominació“.

Banderes espanyoles i de Vox durant la mobilització a Barcelona amb motiu del Dia de la Hispanitat / ACN

Un acte en memòria de les víctimes

L’acte ha volgut reivindicar que l’estat espanyol utilitza tècniques opressores des de fa segles. És per això que han volgut celebrar-lo en paral·lel el 12 d’octubre, dia en que se celebra la descoberta d’Amèrica i la seva posterior colonització. En aquest sentit, els ponents que han participat en els diferents parlaments han volgut també recordar les víctimes de la colonització espanyola. Puigdemont ha estat l’encarregat de cloure telemàticament l’esdeveniment, en què historiadors i representants de pobles indígenes d’Amèrica han parlat sobre la presència espanyola al continent i la petició del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, perquè l’Estat i el Vaticà demanin perdó per la conquesta i colonització. A més, també hi ha participat Neus Torbisco, catedràtica de Drets Humans al Geneva Graduate Institute, qui ha explicat que “la transició a la democràcia espanyola ha sigut insuficient” i que “s’ha d’exigir que els estats compleixin amb el seu deure”.