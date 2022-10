Puigdemont: “La conclusió sempre és ‘la culpa és de Waterloo'”

El president a l’exili Carles Puigdemont s’ha pronunciat a les xarxes socials després de la consulta interna de Junts per Catalunya en què es confirmava que, finalment, la militància havia optat per trencar amb ERC i sortir del Govern. Puigdemont, però, no ha fet referència als resultats ni a la imminent sortida del partit de l’executiu de Pere Aragonès. En un missatge a Twitter, el president a l’exili ha afirmat que “ser analista polític a Catalunya és fàcil” i critica que se’ls permet “dir el que vulguin” si la conclusió sempre és la mateixa: “la culpa és de Waterloo”. A partir d’aquí pots inventar-te tàndems, estratègies, intencions, opinions… que ningú no t’ho retreurà”, escriu Puigdemont.

En la seva publicació a xarxes lamenta que tot el que fa sigui motiu de crítica, sobretot en aquests dies “de festival important”, com ha remarcat ell mateix: “Si no em posiciono, malament. Si faig un RT, fatal. Si dic alguna cosa, pitjor”. El president a l’exili remata el seu tuit: “Hi ha tertulians que els hem tingut per esmorzar, per dinar i per sopar amb el monotema. Suposo que demanar una mica d’equilibri és esperar massa.”

El que deia: que fàcil és ser analista polític a Catalunya. Pots dir el que vulguis sempre que la conclusió sigui “la culpa és de Waterloo”. A partir d’aquí pots inventar-te tàndems, estratègies, intencions, opinions… que ningú no t’ho retreurà. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 7, 2022

Borràs diu que el Govern d’Aragonès “ha fracassat”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs, han comparegut aquest divendres a la tarda per analitzar els resultats de la consulta interna. Borràs ha avisat que “potser el president Aragonès s’haurà de sotmetre a una consulta al Parlament de Catalunya”. En el seu torn, Turull ha anunciat que els consellers de Junts per Catalunya ja estan fent arribar la seva dimissió al president de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, els consellers d’Economia, Jaume Giró, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ja han traslladat a Aragonès la seva marxa de l’executiu.