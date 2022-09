Junqueras, Rovira i Serret defensen la seva solidaritat enfront la repressió

El líder d’ERC, Oriol Junqueras; la secretària general del partit, Marta Rovira, i la diputada al Parlament Meritxell Serret han defensat la solidaritat independentista “davant la repressió de l’Estat espanyol”.

En l’acte ‘Free Rovira’ a Vic (Barcelona) aquest diumenge, els tres han coincidit en la necessitat d’afrontar l’exili dels líders independentistes amb una mirada positiva i interpel·lant a la comunitat internacional.

L’acte de Free Rovira a Vic / ERC

Denuncien la repressió

Junqueras ha lamentat que persones de la direcció d’ERC “han estat detingudes i torturades” i ha anomenat que l’independentisme sigui solidari amb les persones afins al moviment, de manera que s’enforteixi.

Rovira ha reiterat que “l’Estat espanyol està disposat a tot” per a frenar el moviment independentista, i ha demanat sortir de discussions que ha qualificat d’estèrils i fer pinya deixant de costat les sigles dels partits.

I Serret ha sentenciat: “No es pot matar a base de repressió un projecte polític legítim”, i ha anomenat a la unitat de l’independentisme amb el focus posat en la lluita antirepressiva, en les seves paraules.

Junqueras critica a Junts

El president d’ERC, Oriol Junqueras, havia criticat aquest dissabte que Junts “amenaci constantment” amb marxar del Govern i que, alhora, el conseller d’Economia, Jaume Giró, vulgui pactar els pressupostos amb el PSC. En una entrevista a l’ACN, Junqueras considera “poc raonable” que la formació de Laura Borràs estudiï abandonar l’executiu i que, en canvi, no es plantegi marxar de la Diputació de Barcelona. L’exvicepresident de la Generalitat prefereix que Junts no trenqui el Govern, però assegura que ERC està “disposada” a assumir “totes les responsabilitats”, fins i tot si ha de governar en solitari. Així mateix, el líder republicà veu “molt poc democràtic” que Junts vulgui “imposar” el criteri dels seus 4 diputats al Congrés als 13 que hi té ERC.