La platja del Bogatell torna a vibrar la segona nit de concerts de la Mercè

Els concerts de la platja del Bogatell resisteixen durant la segona nit de la Festa Major de la Mercè, tot i les previsions de pluja. Sòn dos quarts de deu de la nit i de moment es veu menys gent que ahir davant de l’escenari Mediterràniament d’Estrella Damm. Però entre tots els assistents es percep que hi ha el més important per a una nit de Mercè: moltes ganes de música. El públic ho demostra des del primer moment donant una emotiva benvinguda al grup Marcel i Júlia, que arrenquen el concert amb una de les seves cançons més populars i un autèntic clam d’amor: ‘Millor amb tu’.

Poc després, un dels cantants del grup, Marcel Lázara (exguitarrista i cantant de Txarango), es dirigeix al públic per recordar un dels grans problemes dels nostres temps: l’emergència climàtica. “És el problema que uneix tota la humanitat”, diu. L’altra veu de la banda, Júlia Arrey, afegeix: “Demanem als nostres polítics que pensin en les persones. El futur serà sostenible o no serà”. A aquestes paraules les segueixen altres grans temes del grup, com ‘Bon dia’, ‘Per la vida’ o ‘Que això no s’acabi mai’, a les quals els assistents responen corejant les lletres fins al final.

Sense pandèmia

Les constants de la nit són goig i alegria. Unes emocions que són més que comprensibles si es té en compte que des de l’esclat de la pandèmia la Mercè no se celebrava amb normalitat i, per tant, no es feien esdeveniments multitudinaris com els d’avui. A més, les fortes tempestes de la matinada d’aquest dissabte van obligar a cancel·lar alguns concerts, com el Luna Ki, que s’havia de fer al Moll de la Fusta. Una estona abans, a més, la pluja també va obligar a suspendre el Toc d’inici a la plaça Sant Jaume. Però avui, a la platja del Bogatell, la música continua guanyant.

Un moment del concert de Marcel i Júlia a la platja del Bogatell / Jordi Play

Al punt de la mitja nit, la platja ja està plena de gom a gom. Les ganes de festa han superat del tot les males previsions, i arriba el torn d’un clàssic de la Mercè i de la música catalana: Els Catarres. “Molt bona nit, Barcelona! Som Els Catarres!”, exclama el cantant del grup, Èric Vergés, deixant clar que encara queda molta festa per davant. I així ho fan tocant algunes cançons noves, com ‘La Férida’, i moltes altres que ja tenen uns quants anys, però mai passen de moda: ‘Tokyo’, ‘Invencibles’ o ‘Rock & Roll’.

‘Jennifer’

El moment més àlgid de l’actuació, però, arriba a les dotze i mitja, quan ja està a prop del seu final. La raó té nom propi: ‘Jennifer’. Es tracta de la cançó més popular del grup i la que, alhora, va catapultar els seus membres (Vergés, Roser Cruells i Jan Riera) a la fama. El públic l’agafa amb molta energia després d’haver-la estat demanant diverses vegades durant el concert.

L’ambient enèrgic del públic durant el concert de Els Catarres / Jordi Play

Ja per acabar, al voltant de les dues, agafa el relleu la darrera banda convidada d’aquesta nit: Delafé y las Flores Azules, formada per Oscar D’Aniello i Helena Miquel. Els espectadors els fan saber amb forts aplaudiments la importància que té el seu esperat retorn. Set anys després d’haver-se separat, van tornar aquest estiu. Però, malauradament, la platja del Bogatell no pot viure en directe aquest retorn. Problemes tècnics amb l’equip els impedeixen cantar amb condicions i després d’intentar arreglar-los i no trobar solució, els seus integrants decideixen cancel·lar-lo. “Teníem moltes ganes de tocar per la Mercè, però tenim problemes tècnics”, ha lamentat Miquel. Aquest no és l’únic esdeveniment de la matinada de diumenge amb afectacions. Una estona abans, la pluja ha fet que es cancel·li el concert d’Egon Soda al Teatre Grec.