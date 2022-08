ERC avança el Congrés Nacional per enfortir el partit

L’executiva d’Esquerra Republicana ha decidit avançar el Congrés Nacional del partit a aquesta tardor. Estava previst per al 2023, però l’avancen per tal de “preparar l’organització davant dels reptes que té el país a tots els nivells” amb la intenció de conjugar l’experiència i els “lideratges consolidats” amb la renovació “necessària” del partit. La notícia arriba després que Junts per Catalunya hagi avisat a ERC que d’ara fins al debat de política general analitzaran la seva continuïtat en el Govern per l’incompliment de l’acord que van assolir per a la investidura.

En aquest sentit, el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general de la formació, Marta Rovira, han enviat una carta a la militància on asseguren que tenen la voluntat de tornar-se a presentar per seguir liderant el partit malgrat considerar que una renovació és necessària. Aquesta decisió d’avançar el Congrés, però, haurà de ser aprovada pel Consell Nacional del 17 de setembre. En cas que s’aprovi es començarà un procés que tindrà en primer lloc una votació el 6 de novembre per “renovar i enfortir la direcció”. Després hi haurà una sessió plenària a principis del 2023 per actualitzar els documents estratègics de la formació.

Les qüestions que ERC considera claus

La crisi post-pandèmica, la socioeconòmics generada per la guerra a Ucraïna i la taula de diàleg seran segons ERC, els temes claus del pròxim curs polític que està a punt d’arrencar. Pel que fa a la taula de diàleg, els republicans mantenen les expectatives de poder “concretar els fruits en matèria democràtica i antirepressiva” i “fer passos en la resolució del conflicte polític” treballant amb el govern espanyol.

ERC espera que el Congrés Nacional serveixi per “acumular” el capital polític “i posar-lo al servei del país” per tal de “refermar” l’aposta “transformadora i útil des de les institucions”. També busquen “potenciar” l’aposta “estratègica” per “construir la República Catalana, que passa per l’amnistia i l’autodeterminació”. La formació també posa el focus en les eleccions municipals del 2023, a través de les quals esperen consolidar el “projecte republicà i transformador arreu dels Països Catalans”.