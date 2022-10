Illa assegura que Junts i la CUP ja han avisat que “Aragonès no és de fiar”

El líder de l’oposició al Parlament i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest diumenge que per part dels diputats de la CUP com des de Junts ja l’han avisat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “no és de fiar” perquè no acaba complint els acords que va arribar amb les dues formacions independentistes. En una entrevista al diari Ara el líder socialista assegura que Aragonès tampoc ha complert el pacte amb el seu partit per a la investidura del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, “que estipula que hi haurà un diàleg entre catalans, i tampoc s’ha complert”.

Per a Illa, Aragonès “s’està convertint en un president de la renúncia“, perquè considera que està renunciant a tenir pressupostos, al diàleg entre catalans i a tenir un Govern font i estable. De fet, sobre això últim, el socialista ha considerat que la sortida de Junts del Govern no és positiva perquè deixa a un Executiu “més feble i amb una orientació confusa”, i ha dit que ara és un moment complex en el qual convé governs forts i estables i política útil, per la qual cosa ha tornat a rebutjar unes eleccions a Catalunya.

S’han de negociar els pressupostos

Més enllà de la ruptura del Govern, l’Executiu català ha d’aprovar uns pressupostos pels quals busca socis, i un d’ells podria ser el PSC. Ara bé, Illa, a qui se li ha preguntat si estaria disposat a facilitar l’aprovació dels comptes de la Generalitat de 2023 tot i no negociar-los, ha descartat aquesta opció i ha dit que, els pressupostos “s’han de negociar”. És per això que ha aprofitat per dibuixar les línies prioritàries dels socialistes de cara a aquesta negociació com són un pla de xoc social consensuat amb agents socials i com mesures en matèria d’energies renovables i d’infraestructures.

Preguntat per un possible suport d’ERC als pressupostos generals de l’Estat a canvi del vot favorable dels socialistes a Catalunya Illa ha defensat “la coherència política” al Parlament i al Congrés i que no entendria que un partit que demana responsabilitat en el Parlament no ho fes en una altra administració.

Sobre la reunió que mantindrà aquesta pròxima setmana amb Aragonès, ha dit que acudirà amb la intenció d’escoltar el seu plantejament i que ell li traslladarà que està “construint una alternativa” però que està disposat a allargar la mà per a facilitar allò que beneficiï als catalans, ha assegurat.

“Preguntar és dividir”

Sobre un possible referèndum a Catalunya, Illa ha assegurat que els socialistes estan a favor “de votar un acord” i no pas de votar una ruptura, i ha afegit que “no entenc per què hi ha gent que continua entestada a dividir”. En aquesta línia, Illa ha assegurat que preguntar als catalans és equivalent a “generar una dinàmica divisiva”. Com quasi sempre en aquest punt, ha defensat que hi ha molta gent que “se sent catalana, espanyola, europea, andalusa o aragonesa” i que no han de per què triar. A més ha tornat a posar sobre la taula el “diàleg entre catalans” que permetria “reconèixer que Catalunya té maneres de pensar diferents i buscar allò que ens uneix”.

El líder socialista a Catalunya també ha estat preguntat per la famosa reforma del delicte de sedició i si s’abordarà a la taula de diàleg. Illa ha recordat que aquesta reforma “és un compromís del president Sánchez en la seva investidura”, afegint que “té per costum” complir els compromisos. En aquesta línia ha assegurat que té la confiança que aquest compromís s’acabarà complint en dues direccions, “incorporant l’experiència del que va passar a Catalunya fa cinc anys, i que afortunadament ja estem deixant enrere, i prenent en consideració el dret comparat que hi ha en l’àmbit europeu”.