La CUP condiciona els pressupostos a avançar en termes socials i nacionals

La CUP estaria disposada a “parlar” amb el Govern sobre els pressupostos del 2023 si inclouen propostes que permetin “avançar en termes socials i nacionals”. En una roda de premsa aquest dijous, la portaveu del secretariat de la CUP Maria Sirvent ha afirmat que al partit “sempre són optimistes” pel que fa a la negociació d’uns nous comptes i seguiran insistint en tot el que “signifiqui avançar en l’àmbit social i nacional”. Ara, tot i que les propostes dels anticapitalistes han estat “sistemàticament rebutjades” per Junts i ERC, presentaran una “proposta de mínims” amb l’objectiu de “superar el bloqueig actual” i fer front al “context econòmic, polític i social per les classes populars” del país. Així i tot, Sirvent ha assegurat que la CUP veu “un recorregut molt curt” al govern d’ERC en solitari.

El nou Govern d’ERC, una “legislatura esgotada”

A la roda de premsa d’aquest dijous també ha assistit la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, qui ha descartat “discutir la legitimitat d’uns i altres”, però ha assegurat que, després de la marxa de Junts per Catalunya de l’executiu català, “estem davant d’una legislatura esgotada”. Els anticapitalistes creuen que el “Govern ha de retre comptes davant del Parlament” i insisteixen, igual que ho fa Junts, en què el president de la Generalitat, Pere Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança perquè, remarquen, és “un exercici de transparència”.

Sobre la possibilitat d’un avançament electoral, la CUP creu això no “modificaria substancialment l’escenari polític actual”. Ara bé, els cupaires sí que consideren imprescindible que, després de la remodelació del Govern, Aragonès expliqui al Parlament “quin programa polític tenen i amb quins suports” compten per tirar-lo endavant. Reguant ha assenyalat que “un govern que no s’explica, no dialoga i no arriba a acords és un govern que està en fals”.