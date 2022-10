El PSC surt beneficiat de la ruptura del Govern i guanyaria les eleccions

La ruptura del Govern de la Generalitat beneficiària, com de costum, al partit que no estava a l’Executiu. Segons l’última enquesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) publicada per El Peródico, el PSC s’emportaria les eleccions si se celebressin demà mateix. Concretament, els socialistes tornarien a ser el partit més votat del país amb una intenció de vot del 24,8%, obtenint un total d’entre 37 i 38 escons al Parlament, guanyant un 4% i entre 4 i 5 diputats més que el 14-F. en segon tornaríem a trobar a ERC, que es quedaria amb el 20,1% dels vots amb una forquilla d’entre 32 i 33 diputats, xifres molts semblants a les últimes eleccions. El fet més conflictiu pels republicans és que en un any i mig de legislatura, quan van empatar en escons, els socialistes han ampliat la diferència de vot en 3 punts.

El tercer lloc el mantindria Junts, però aconseguint un 18,6% dels vots i entre 29 i 30 escons, dades pitjors que fa un any i mig, quan van obtenir 32 diputats. En quarta posició trobaríem a la CUP que aconseguiria el favor del 7,5% del cens i passaria de 9 a una forquilla entre 10 i 11 diputats a la cambra catalana, possibilitant que els partits independentistes assolissin entre 71 i 74 parlamentaris, en el que seria una suma molt semblant a la que trobem ara al Parlament i que s’ha demostrat ineficaç.

Ja per darrere dels cuparies trobaríem una trinitat de partits unionistes encapçalats pel PP que aconseguiria entre 9-10 diputats, quedant-se molt a prop de la CUP i sortiria del grup mixt. Just per darrere ens trobaríem la ultradreta, que retrocediria fins als fins a una forquilla d’entre 8 i 9 escons i per últim trobaríem a En Comú Podem, que es quedaria estable entre 7 i 8 diputats. Ara bé, si mirem l’actua Parlament hi faltaria un partit, Ciutadans, que segons aquesta enquesta es quedaria fora i no obtindria cap diputat a Catalunya, confirmant així la desfeta.

Tot i que Illa repetiria victòria a les eleccions catalanes, no tindria del tot confirmada la possibilitat d’acabar sent president, ja que tornaria a dependre que els independentistes s’entenguessin, com ha passat fins ara, ja que el pacte ERC-Junts-CUP podria reeditar-se aritmèticament parlant. Els socialistes, però tindrien més possibilitats després del cisma entre republicans i postconvergents.

A més, hi hauria altres sumes que possibilitarien la seva presidència. Per començar podrien tornar a tenir un tripartit, ja que PSC, ERC i Comuns sumarien prou diputats per investir Salvador Illa i que arribés a la plaça Sant Jaume. La mateixa suma valdria sense la presència dels comuns al pacte. Ara bé, aquesta suma podria ser complicada després dels vetos de diversos dirigents republicans als socialistes.