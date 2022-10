La marxa de Junts del Govern dificulta encara més l’interinatge al Parlament

La marxa de Junts per Catalunya del Govern de la Generalitat dificulta, encara més, l’interinatge al Parlament de Catalunya. Des que la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, va ser suspesa de drets i deures per la Mesa, amb els vots d’ERC, el PSC i la CUP, a causa del seu cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, exerceix les seves funcions.

El pacte d’investidura entre els ja exsocis de Govern especificava que el lideratge del Parlament requeia en Junts per Catalunya. Per això, el Parlament va nomenar Borràs com a segona autoritat del país. Ara, però, l’acord s’ha trencat i es pot obrir un nou escenari.

Laura Borràs es mira el debat de política general des de la distància per la seva suspensió / Mireia Comas

Tothom demana la dimissió de Borràs

Tots els partits han demanat la dimissió de Borràs, argumentant que l’actual situació a la presidència del Parlament malmet la “imatge de la institució”. És un argument a les files de tots els partits, tot i que els republicans asseguren que la cambra funciona amb total normalitat.

Davant la insistència de la resta de formacions, Borràs es nega a plegar i defensa la seva “presumpció d’innocència”. Paral·lament, la presidenta de Junts encapçala l’ofensiva del seu partit contra el nou Govern de Pere Aragonès. Més enllà de titllar l’executiu català “d’il·legítim” i de qüestionar la seva qualitat democràtica, Borràs ha assegurat: “El dia que Aragonès dimiteixi, jo dimitiré, perquè Aragonès va ser president gràcies als vots de Junts i jo, d’ERC”.

El lema “o qüestió de confiança o eleccions” serà un dels eslògans que marcarà l’agenda política durant les properes setmanes. Junts va alineat en aquest discurs. De fet, el secretari del partit, Jordi Turull, considera que la situació d’interinatge del Parlament és una “qüestió d’ERC” i critica els republicans: “ERC ha agafat massa afició a dir qui de Junts pot fer política i qui no pot fer política”.

ERC li passa la pilota a Junts

Davant la dura oposició que ha començat a fer Junts, des d’ERC asseguren que no hi poden fer res. Interpreten que no hi ha cap mecanisme a la cambra catalana per fer caure un membre de la Mesa suspès i, per tant, li passen la pilota a Borràs. “Depèn de la dimissió de Borràs i de la decisió que prengui Junts”, han assegurat els republicans en més d’una ocasió, que es veuen lligats de mans i mànigues. De fet, asseguren que el Parlament funciona en plena normalitat, però el que més els preocupa és “que la situació malmet la imatge” de la cambra catalana.

Tot i els arguments dels republicans, els juristes discrepen sobre si hi ha un mecanisme per fer plegar la presidenta del Parlament. El professor de Dret Constitucional i exlletrat major del Parlament Joan Ridao va assegurar que no veu altra forma de substituir Laura Borràs en la presidència que no sigui una dimissió voluntària o bé una reforma del reglament Parlament. En canvi, Francesc Pau, també exlletrat major del Parlament i professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra, considera que el sistema de majories podria revocar la presidència, en la línia del que va suggerir el líder del PSC, Salvador Illa. Un altre dels juristes que El Món ja va consultar, que vol mantenir-se en l’anonimat, apunta que l’article 180 del reglament no està pensat per als membres de la Mesa, sinó més aviat per als organismes que depenen del Parlament de Catalunya, com ara els Síndics o bé el director de l’Oficina Antifrau.

La incògnita d’Alba Vergés i les municipals

Una altra de les incògnites que s’obren és la situació d’Alba Vergés. El proper 28 de maig hi haurà les eleccions municipals a Catalunya i la vicepresidenta de la cambra catalana, amb funcions de presidenta, liderarà la llista d’ERC a la seva ciutat natal: Igualada. És una incògnita el que farà Vergés quan sigui el moment d’agafar les regnes dels comicis locals i com quedarà la situació del Parlament de Catalunya.

En tot cas, la presidència de les dues institucions més importants del País, com són la Generalitat i el Parlament, recauen en mans d’Esquerra Republicana, fet que tampoc està mal vist entre les seves files.