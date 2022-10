Illa es planteja una possible reprovació d’Elena per la destitució d’Estela

El líder del PSC i de l’oposició, Salvador Illa, no ha descartat cap escenari després de la destitució del comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, inclosa una possible reprovació del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. En una entrevista a Els Matins de TV3 aquest dimarts, Illa ha afirmat que és “inaudit” que ni Elena ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no hagin donat encara explicacions després de destituir Estela quan només han passat nou mesos des del seu nomenament. El socialista ha assegurat que és una estrena “molt negativa” del nou govern d’ERC en solitari.

Elena vol comparèixer al Parlament

Han passat gairebé 24 hores des que es feia pública la destitució del comissari Estela i el conseller d’Interior encara no ha sortit a donar explicacions. Aquest dimarts al matí, Elena ha demanat comparèixer al Parlament, tot i que encara s’ha de concretar la data per a la compareixença, segons han detallat a Europa Press fonts del departament.

El diputat del PSC-Units Ramon Espadaler, titlla d'”immoral” la destitució d’Estela | ACN

Espadaler creu que la destitució és “immoral”

Entre les reaccions per la destitució del comissari en cap dels Mossos també hi trobem la de l’exconseller d’Interior i actual diputat del PSC-Units per Avançar, Ramon Espadaler, qui ha assegurat que aquesta decisió ha estat “immoral”. Espadaler ha anat més enllà hi ha titllat d'”una excusa” i “una burda mentida” l’argument de la feminització del cos. Ho ha fet aquest dimarts en una entrevista a La 2, on també ha atribuït el cessament a la “politització”. L’exconseller ha acusat el Govern d’haver “irromput d’una manera brutal” a la direcció del cos policial i ha assegurat que s’ha “perdut el respecte” pels Mossos. Espadaler ha lamentat que “s’ha entrat com un elefant en una cristalleria, s’ha trencat moltes coses que costarà molt recuperar”.

El diputat no descarta que es demani la dimissió del conseller Elena. Abans, però, volen esperar que doni explicacions i “poder-lo escoltar”.