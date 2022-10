Aragonès descarta eleccions: “Amb la que està caient, no toquen”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha descartat eleccions i una qüestió de confiança en una entrevista a TV3 aquest dijous a la nit. “Si presento una qüestió de confiança i no la supero vol dir que anem a eleccions, i crec que no toquen en aquest país amb la que està caient. Seria estar fora de la realitat”, assegura el president fent referència a la inflació i a les exigències de Junts per Catalunya, que exigeixen “o una qüestió de confiança o unes eleccions”.

De fet, Aragonès ha redoblat la seva aposta per pactar amb Junts, els comuns i la CUP com a socis prioritaris per tirar endavant la legislatura, així com per aprovar els pressupostos. “Si el pressupost era bo fa una setmana, ara per què no ho és?”, es pregunta el líder republicà, sobre el suport de Junts als comptes. En aquest sentit, no ha descartat una pròrroga pressupostària, tot i que “no seria la situació ideal”. De fet, ha explicat que s’ha posat en contacte amb tots els líders dels partits i els ha comunicat que estan a l’espera de la decisió de Junts. Alhora, ha criticat Junts perquè considera que “no han complert l’acord d’investidura”, fent referència a l’aposta per la taula de diàleg. “Hi ha destacats dirigents de Junts que han criticat molt durament la mesa de negociació“, diu el president. També ha assegurat que hi havia una sector de Junts que “no volia que es formés aquest Govern” i creu que si “es tiressin les coses enrere es plantejarien les coses diferents”.

Aragonès ha volgut matisar les paraules de Vilagrà comparant Junts amb Vox. “Evidentment que Junts no és Vox”, diu, però considera que “hi ha cert llenguatge que els podem estalviar“, fent referència a les paraules de Laura Borràs titllant d’il·legítim el president. “Totes les institucions són legítimes”, explica.

Defensa la majoria del 80%

El president Aragonès també ha defensat governar per la “Catalunya sencera”. “No podem oblidar cap barri i cap ciutadà del país”, assegura Aragonès, que creu que l’executiu català ha de pensa sempre en “el conjunt del país”. En aquest sentit, també ha defensat la majoria del 80%, i és que argumenta que aquesta majoria “en totes les enquestes” aposten pe resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat, així com l’aposta per l’amnistia.

Tot i això, Aragonès assegura que és conscient dels només 33 diputats que té el Govern per governar. “Això no és important”, diu. El president també ha lamentat la marxa de Junts per Catalunya de l’executiu català, i en aquest sentit, assegura que no comparteix la “interpretació” de l’acord de govern signat entre ERC i Junts. “El Consell de la República no pot supeditar el Govern de la Generalitat”, afirma el president, fent referència a l’espai de coordinació estratègic. “Una qüestió de confiança enmig de la legislatura i una auditoria de Junts no estava contemplada en l’acord de Govern”, retreu Aragonès al partit de Turull, Borràs i Puigdemont. De fet, considera que l’amenaça de qüestió de confiança “no va ser lleial” i assegura que va ser “dolorós” el trencament amb Puigneró. “Va fer una molt bona feina a nivell sectorial”, subratlla el president fent referència l’exvicepresident.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el debat de política general / Mireia Comas

Es reafirma amb l’Acord de Claredat

Aragonès també ha tornat a reafirmar la seva aposta per l’Acord de Claredat i “en la majoria del 80%”. “Estic convençut que tots estem d’acord en què s’han de marcar unes regles del joc”, assegura el president, fent referència a la via canadenca. De fet, ha assegurat que serà una de les prioritats del nou executiu.

Sobre el nomenament de Quim Nadal com a nou conseller de Recerca i Universitats, assegura que és una persona amb experiència i ha destacat la seva trajectòria en l’àmbit universitari. “Hem de combinar joventut amb experiència”, assegura Aragonès. També ha defensat el paper de Carles Campuzano. “Defensava la independència abans que Artur Mas es convertís en independentista”, explica el cap de l’executiu català.

Pel que fa als acords amb el PSC, ha defensat els pactes del català, en matèria d’indústria i en la renovació dels òrgans de la Generalitat. “Si hem fet un esforç en aquest àmbit, no ho farem amb les ajudes esconòmies? És clar que ho farem”, opina Aragonès, que també compta amb el suport de Junts.