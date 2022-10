Els comuns acusen de “fer més gran la ferida” al cos dels Mossos d’Esquadra

El portaveu dels comuns en el Parlament, David Cid, ha acusat el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, d’aprofundir en la crisi que assegura que travessa el cos dels Mossos d’Esquadra: “Hi ha una ferida oberta que Elena ha fet més gran”, ha afirmat després que Elena cessés aquest dilluns a Josep Maria Estela com a comissari cap de la policia catalana.

En roda de premsa aquest dimarts en la cambra catalana, ha reclamat que el conseller d’explicacions al Parlament, i ha avançat que la seva formació no esperarà a la compareixença a la qual s’ha compromès Elena, sinó que li preguntaran sobre aquest tema en la sessió de control al Govern en el ple d’aquest dimecres. Cid ha criticat que els Mossos hagin tingut sis comissaris caps en cinc anys, i ha assegurat que el màxim responsable de posar ordre en el cos és el conseller Elena, que “sembla que és incapaç de fer-ho”.

El portaveu dels comuns ha qualificat de molt greu que el exconseller d’Interior Miquel Sàmper afirmés aquest dilluns que va detectar que comandaments de Mossos obstruïen recerques i que el comissari Eduard Sallent també pressionava per a frenar-les. “Ens preocupen les declaracions de Sàmper, que acusava el que avui és responsable, a Sallent, d’ingerències polítiques i deslleialtat”, després del que ha insistit que la Conselleria ha de respondre a aquestes acusacions amb explicacions.

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena | ACN (Laura Busquets)

Cid no creu que vagi relacionat amb la feminització dels Mossos

Preguntat per si creu que la decisió de feminitzar el cos dels Mossos ha estat el detonant de la crisi, Cid ha respost que té la sensació que “la situació va més enllà, i és més una batalla campal per qui té una relació directa amb el conseller i qui té la confiança del conseller”.

“No ens agradaria pensar que s’usa això per a tapar altres qüestions. Quantes més comissàries pugui haver-hi, millor”, ha defensat Cid, que ha assegurat que el debat era si hi havia un 50 o un 60% de dones en la cúpula de Mossos, per la qual cosa ha tornat a atribuir la crisi a una batalla de poder dins del cos, ha dit textualment.

Demana reflexionar a ERC perquè “no es pot governar sense acords”

Cid també ha demanat a ERC que reflexioni, perquè “no es pot governar sense acords, sense capacitat de teixir aliances”, i ha acusat els republicans de creure que poden governar sobre la base de titulars i amb 33 escons, en les seves paraules.

Considera que la destitució d’Estela és un “tancament en fals” de la crisi dels Mossos, i ha assegurat que no descarten cap escenari, en ser preguntat si demanaran la reprovació o la destitució del conseller Elena, a l’espera de les explicacions que doni en el Parlament.