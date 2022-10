Junts exigeix explicacions al conseller Elena per la crisi als Mossos

La portaveu de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha exigit aquest dimarts explicacions al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i en el seu cas al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per la destitució del fins ara comissari cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, i ha avisat que Junts actuarà després “en conseqüència”. “Demanem la compareixença del conseller d’Interior, que no s’amagui, que doni la cara, doni explicacions i comparegui en el Parlament per a rendir comptes sobre aquesta greu crisi” en els Mossos, ha advertit en roda de premsa al Parlament.

Sales ha titllat d”inadmissible que passades 24 hores el conseller d’Interior o en última instància el president de la Generalitat no hagin donat cap mena d’explicació”, cosa que considera que genera inestabilitat en els Mossos i representa una falta de respecte cap als ciutadans i els agents del cos policial.

El ja excomissari en cap dels Mossos d’ Esquadra, Josep María Estela, en un acte de l’Exèrcit/EP

Abans de la reprovació, explicacions

Preguntada per si es plantegen demanar la reprovació o dimissió d’Elena, ha replicat que abans d’arribar a aquest escenari primer cal demanar explicacions i després “prendre les decisions”, i ha garantit que Junts no contribuirà a augmentar el desprestigi dels Mossos, en les seves paraules. Sobre si el seu grup parlamentari recolzarà en el ple una moció del PSC que assegura que es produeixen intents de politització dels Mossos, Sales ha explicat que han presentat una esmena per a expressar el suport al cos policial i demanar la compareixença d’Elena, i ha assenyalat que ara com ara no tenen resposta.

Aposta per una oposició constructiva

De cara a aquest ple, que comença aquest dimecres i serà el primer des de la sortida de Junts del Govern, Sales ha destacat que el seu grup parlamentari impulsarà mesures “que recullen el compromís de fer una oposició constructiva i proactiva però també al deure de fiscalitzar l’acció del Govern de Pere Aragonès, de només 33 diputats”.

A més de promoure una moció sobre ocupacions conflictives i delinqüencials, els de Junts interpel·laran al Govern sobre “quins suports té i amb quins aliats parlamentaris compta per a tirar endavant la legislatura, perquè amb 33 diputats no es pot dirigir un país”, ha advertit Sales.

El ple abordarà també el debat de totalitat de la proposició de llei per a modificar la normativa audiovisual de Catalunya, que Junts va registrar en solitari fa un any amb l’objectiu de “protegir i impulsar el sector audiovisual davant l’amenaça que representa la llei espanyola”, segons la diputada.

Crítiques per la no obertura de la delegació a Israel

Ha criticat que la nova consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret (ERC), no hagi assegurat l’obertura de la delegació del Govern a Israel que defensava l’anterior consellera, Victòria Alsina (Junts): “Era una bona iniciativa per a incrementar la internacionalització de Catalunya i la seva economia, i aquesta decisió que no ens agrada li agradarà al Govern espanyol”.

Preguntada per si Junts donarà suport al projecte de llei del Pla Estadístic de Catalunya 2023-2028 que es votarà en el ple, Sales ha assegurat que la decisió s’ha d’acabar de tancar dins del seu grup parlamentari i que el seu posicionament definitiu es coneixerà aquest dimecres en el ple.