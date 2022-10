ERC adverteix a Sánchez que estan “molt lluny” d’aprovar els pressupostos

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest dilluns al govern espanyol que els republicans ara mateix estan “molt lluny” d’aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat i ha vinculat la negociació dels comptes al fet que hi hagi avanços en la taula de diàleg i en la desjudicialització del conflicte català.

“Per a ERC és important que tot avanç alhora”, ha afirmat en roda de premsa, i ha emplaçat al govern de Pedro Sánchez a complir els seus compromisos si volen el suport d’ERC als PGE.

El president d’ERC, Oriol Junqueras / Kike Rincón – Europa Press

Incompliments

Vilalta ha argumentat que ara mateix ERC està lluny de facilitar els comptes perquè creu que hi ha diversos incompliments per part de l’executiu del PSOE i Unides Podem, però ha dit que encara no han decidit si presentaran una esmena a la totalitat.

“Hi ha molts deures pendents, per part del govern de l’Estat espanyol, tant en la qüestió més global perquè funcioni la resolució democràtica del conflicte i l’agenda antirepressiva, com en el propi projecte de Pressupostos”, ha subratllat.

Considera que el govern espanyol no han complert els compromisos adquirits en els PGE de l’any passat que els republicans van avalar i que, al seu judici, el projecte de Pressupostos per a 2023 té “poca ambició” en qüestions socials i econòmiques, i ha contrastat la inversió en Defensa amb la d’habitatge, que veu insuficient.

No es compleixen els compromisos de la taula de diàleg

A més, la portaveu republicana ha retret que tampoc s’estan complint els compromisos per a avançar en la resolució del conflicte en la taula de diàleg i per a “revertir la repressió”.

Preguntada per si condiciona l’aprovació dels PGE al fet que hi hagi avanços en la desjudicialización del conflicte, com impulsar la reforma del delicte de sedició, Vilalta ha contestat que per a ERC “tot és important” i que la negociació dels comptes també s’engloben en la de la taula de diàleg.

Ronda de partits d’Aragonès

Sobre els Pressupostos de la Generalitat de 2023, ha destacat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, està fent una ronda inicial amb diversos grups parlamentaris –el divendres es va reunir amb els comuns i aquesta setmana ho farà amb el PSC– davant la nova etapa en el Govern, però ha insistit que per als comptes continuen prioritzant a Junts, els comuns i la CUP.

Ha sostingut que amb el PSC no comparteixen “la visió global de país” i ha acusat els socialistes d’estendre la mà al Govern per als Pressupostos però “retirar-la” en qüestions que depenen d’ells en el govern espanyol, com la millora de Rodalies i la inversió de l’Estat a Catalunya.

Vilalta ha reiterat que Junts hauria de donar suport als Pressupostos perquè han estat elaborats pel exconseller d’Economia i dirigent del seu partit, Jaume Giró, i ha tornat a cridar a la responsabilitat a totes les formacions: “Esperem que tots anteposin els interessos col·lectius per davant dels interessos partidistes que puguin existir”, i veu marge per a aconseguir la majoria necessària per a tirar endavant els comptes.

Destitució d’Estela

Preguntat per la destitució del comissari cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, la dirigent d’ERC ha expressat el seu respecte per les decisions que prengui la Conselleria d’Interior per a “tirar endavant els objectius estratègics”, com el relleu generacional i la modernització del cos.Així mateix, Vilalta ha agraït la tasca a Estela i “tots aquests mesos de dedicació” als Mossos d’Esquadra.