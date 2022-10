El PSOE manté la primera posició i s’allunya 4 punts del PP, segons el CIS

El PSOE es manté en primera posició en intenció de vot, segons el baròmetre d’octubre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Els socialistes agafen avantatge del Partit Popular (PP), el principal partit de l’oposició, i s’allunyen fins a quatre punts. Segons el nou baròmetre, el partit liderat per Pedro Sánchez s’emportaria el 32,7% dels vots, 3,5 punts més que al setembre; mentre que els populars obtindrien el 28,7%, dues dècimes més que el mes passat. El CIS augurava, per primer cop, una victòria dels d’Alberto Núñez Feijóo al juliol, però aquest octubre i per segons mes consecutiu el PSOE torna a situar-se com a guanyador en unes possibles eleccions espanyoles.

A diferència del setembre, quan els socialistes només estaven a set dècimes per sobre del PP, al baròmetre d’octubre el partit de Sánchez agafa fins a quatre punts d’avantatge. A més, el 32,7% que obté el PSOE és la quota més alta de la legislatura.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al congrés nacional / Europa Press

Vox baixa dels dos dígits per primer cop en la legislatura

Unides Podem es manté en tercera posició amb un 12,7%, una dècima menys que al setembre. L’organisme presidit per José Félix Tezanos col·loca en quarta posició a Vox, que s’enfonsa i baixa dels dos dígits per primera vegada en la legislatura obtenint un 8,8% dels vots, 1,7 punts menys que fa un mes. Finalment, el CIS dona un 2,7% d’intenció de vot a Ciutadans, una dècima menys que al setembre, i que els deixaria fora del Congrés.

L’independentisme retrocedeix

L’independentisme recula, segons el CIS. El baròmetre d’octubre dona a ERC un 2,1% dels vots, tres dècimes menys que al setembre; mentre que Junts per Catalunya en guanya una i obté l’1,5%. Per últim, la CUP també retrocedeix tres dècimes i es queda amb un 0,5%.