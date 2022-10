Paz Padilla reacciona al vídeo viral en què molts creuen que anava borratxa

Paz Padilla ha protagonitzat un vídeo viral durant la presentació de la nova temporada d’un parc d’atraccions de Madrid, el que l’havia convidat a un esdeveniment al que van acudir molts més famosos. El problema ha estat que el reporter d’Europa Press la va entrevistar en un dels moments àlgids de la nit, punt en què la càmera la va poder gravar en un estat que va sorprendre perquè semblava que estava borratxa.

El mateix periodista que havia parlat amb ella deia que l’havia vist “achispada“, el que molts seguidors relacionaven directament amb què estava beguda. Amb els ulls molt oberts, una actitud exagerada, frases inconnexes i amb una cervesa a la mà… Tot apuntava a què realment l’actriu i presentadora havia begut massa i estava summament contenta. Com era d’esperar, les imatges van viralitzar-se i ara ha hagut de donar la cara i respondre davant de les acusacions i crítiques que ha rebut.

Por favor es que miradla jajajajajajaja no sabe ni lo que estan preguntandole de la tajá que lleva encima jajajajajaja pic.twitter.com/31UlKL8vwW — Javichu 💫 (@javichu_oficial) October 9, 2022

Paz Padilla assegura que no estava borratxa en el vídeo del parc d’atraccions

Paz Padilla ha fet servir el seu perfil d’Instagram per compartir la seva versió, segons la qual és mentida que anés molt beguda en aquell moment: “Vull aclarir una cosa perquè he vist a través de les xarxes socials una cosa que ha cridat la meva atenció. Un reporter que treballa a Europa Press va dir que jo estava achispada, com si anés borratxa. Doncs vull dir que jo mai no bec alcohol. El que ensenyo en el vídeo és una cervesa sense alcohol, ja que jo sempre bec cervesa sense alcohol”.

La presentadora va més enllà i diu que no beu cervesa perquè no pot beure alcohol: “Tinc una malaltia que s’anomena la síndrome de Gilbert que fa que m’altera moltíssim i no digereixo l’alcohol, no l’assimilo bé. A més a més que de debò algú s’estranya o se sorprèn en veure’m a mi de cachondeo i tot fent broma? Jo crec que no perquè aquesta és la meva manera de viure…”.

No contenta amb això, continua en la seva defensa: “Però vaja, que l’única cosa que vull aclarir és que jo no bec alcohol. No tinc res en contra de la gent que sí que ho fa, però jo precisament no puc. Mai no m’arrisco perquè no jugo amb la meva salut”, ha dit en un vídeo que confia que faci callar tots els detractors que li han dit de tot per anar presumptament borratxa.