Sofia de Borbó, assetjada pels companys que critiquen que jugui a futbol

Sofia de Borbó és el membre de la família reial més aficionat al futbol. La filla petita de Felip VI i Letícia ha reconegut públicament ser una gran entesa d’aquest esport i, sobretot, del futbol femení. Aquest estiu mateix, de fet, la vam poder veure a la grada del partit que enfrontava les noies de les seleccions d’Espanya i Dinamarca. Tot just després la van fotografiar amb la germana al vestuari de les jugadores espanyoles, a les que van felicitar pel seu bon paper.

Ara Monarquía Confidencial ha pogut saber que la petita de la família reial juga en un equip de futbol madrileny, el que no s’havia filtrat fins ara. No s’ha publicat cap imatge de la noia vestida amb l’equipació, però diverses fonts els confirmen que juga com a migcampista i que ho fa “bastant bé“.

Sofia també jugaria a futbol al pati de l’escola, on seria habitual veure-la amb una pilota als peus. Practicar la seva afició la faria molt feliç, però també li estaria generant problemes amb alguns companys del centre. El mateix mitjà s’ha posat en contacte amb fonts de l’escola privada en la que estudia, les que asseguren que hi ha alguns nois que li dediquen “comentaris despectius” sobre la seva passió esportiva: “En els descansos, Sofia intenta jugar a futbol i integrar-se amb la resta de companys. Ara bé, ha trobat resistències perquè alguns d’ells consideren, i així li ho diuen, que el futbol és un esport d’homes”.

Elionor i Sofia, amb les jugadores de la selecció | Casa Reial

Sofia de Borbó, “afectada emocionalment” per l’assetjament dels companys

Aquests comentaris estarien afectant la filla de Felip i Letícia, que estaria enfadada “i afectada emocionalment” pel que arriba a sentir d’alguns dels seus companys que, fins i tot, parlen de la seva orientació sexual. L’escola no ha volgut pronunciar-se al respecte, com tampoc no ho ha fet La Zarzuela. El que sí sembla que haurien confirmat és que l’escola ha rebut més d’una trucada d’atenció de pares de certs alumnes que han patit assetjament d’algun tipus, una tendència que lamentablement continua a l’alça.