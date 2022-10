Lesmes envia un reforç al jutge del cas Volhov abans de plegar

El fins fa pocs dies president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem espanyols, Carlos Lesmes va dimitir finalment la setmana passada, després de molt anunciar-ho. Ara bé, abans va enllestir feines pendents i va deixar-ho tot lligat. Una de les tasques més urgents era enviar un reforç al titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instrueix la macrocausa Volhov, que investiga suposats líders civils, institucionals i polítics del Procés independentista.

El jutge Joaquín Aguirre, instructor del cas Volhov, sortint d’un escorcoll el maig de 2018 /ACN

La causa, que té una munió de peces separades de les quals encara les parts no tenen el nombre exacte, ha saturat el jutjat i perjudica la resta d’expedients. A més, la Guàrdia Civil encara va lliurant atestats i informes dels aparells i dispositius electrònics i informàtics que van ser requisats en els escorcolls de l’octubre del 2020. Així, el 22 de setembre, només quinze després que Lesmes apuntés que dimitiria es va decidir que la jutgessa de reforç d’Aguirre serà Sílvia López Mejía, titular del jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona, que actualment instrueix el cas Bombers. El fiscal del cas, Felipe Maldonado, ha demanat el trasllat a València i li ha estat concedit.

Uns 22 judicis al mes

Segons la resolució del ple del Consell General del Poder Judicial, a la qual ha tingut accés El Món, la mesura de suport consisteix en una comissió de serveis, sense que la magistrada López sigui rellevada de les seves funcions en el jutjat del qual és titular, sinó que haurà de fer més feina. En aquest marc, la magistrada ja comissionada haurà d’assumir els judicis per delictes lleus del jutjat d’Aguirre. Bàsicament l la celebració de les vistes orals i el dictat de les sentències. Segons els números del Consell, s’estima que serà una mitjana de 22 al mes.

La jutgessa s’haurà de fer càrrec de la pràctica meitat de la càrrega de les instruccions d’Aguirre. Així, comandarà dues de les quatre seccions de diligències prèvies del jutjat fins que es dicti la interlocutòria d’obertura de procediment abreujat. S’encarregarà de les seccions primera i tercera del Jutjat. Aquesta comissió de serveis és una mesura excepcional del CGPJ per tal que Aguirre enllesteixi la causa Volhov i no se n’eternitzi la instrucció. De fet, un dels motius que ha servit per impulsar la mesura ha estat la sentència del cas Macedònia que ha estat una sonora bufetada a la instrucció del mateix Aguirre durant 13 anys.

Fins al desembre i amb canvi de fiscal

El reforç va començar el passat primer d’octubre, i els càlculs del Consell és que el 31 de desembre d’enguany hagi pogut acabar. Tot i que es podria prorrogar si les necessitats del servei ho requereixin. És més, si la jutgessa obtingués una nova plaça en un altre jutjat que no fos el seu, el d’instrucció 9, continuaria la comissió de serveis en el jutjat 1. Tot i que la comissió de serveis no genera dret a percebre dietes i despeses de desplaçament, la magistrada sí que cobrarà un 50% més del complement de destí que actualment percep.

No és l’únic canvi en aquest jutjat que té aquesta densa instrucció. Curiosament, el fiscal del cas, Fernando Maldonado, de la unitat anticorrupció de la Fiscalia Superior de Catalunya, ha demanat el trasllat i ja no portarà més la causa Volhov. De fet, Maldonado sempre s’ha mostrat molt crític amb la investigació d’Aguirre, que ha arribat a titllar de “prospectiva”. Fins i tot, en molts dels recursos de les defenses el fiscal s’ha mostrat al seu favor i ha fet costat a les demandes i denuncies dels acusats.