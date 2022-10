El govern espanyol portarà una reforma del delicte de sedició al Congrés

La Moncloa s’ha compromès a portar una reforma del delicte de sedició al Congrés dels Diputats. Ho ha dit aquest dijous la ministra d’Hisenda i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, a la cambra baixa espanyola en resposta a ERC. Així doncs, ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, presentarà una proposta de reforma de les penes de diversos delictes del Codi Penal, inclòs el de sedició, per homologar-les a les europees.

No ha mencionat el delicte de sedició

Tot i que Montero no ha mencionat expressament el delicte de sedició, la ministra ha defensat el compromís ferm de Sánchez per portar al Congrés aquesta reforma. A més, durant la segona jornada del debat a les esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l’Estat del 2023, ha insistit en què aquesta proposta per reformar els delictes no forma part de les negociacions dels comptes.

El diputat d’ERC Joan Margall, al debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos de l’Estat | Congrés dels Diputats

Montero respon a ERC

La vicesecretària dels socialistes ha respost així al portaveu d’ERC al Congrés, Joan Maragall, qui ha fet referència al delicte de sedició, que es va aplicar als líders independentistes condemnats pel referèndum de l’1 d’Octubre. En aquesta línia, Maragall ha recordat que “la solució passa per la política” i ha instat al partit de Pedro Sánchez a posicionar-se: o estan “amb el 80% de la societat catalana” o estan “del costat del PP i Vox”.

El PP amenaça al govern espanyol

Durant la sessió d’aquest matí i després de l’anunci de Montero, el PP ha avisat a l’executiu de Pedro Sánchez que si no renúncia reformar el delicte de sedició, el pacte entre partit d’Alberto Núñez Feijóo i PSOE per a la renovació del Consell General del Poder Judicial es trencarà. Ho ha avançat La Vanguardia, que ha assegurat que l’avís ha arribat a través d’un missatge del PP al govern espanyol.