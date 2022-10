Els comuns demanen debatre què és sedició abans de fixar penes

El president del grup parlamentari d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha demanat que hi hagi un debat en què es decideixi què és sedició i què no abans de fixar les penes de presó amb les que castigar el delicte. En una entrevista aquest dimarts a Els Matins, de TV3, Asens ha reclamat al PSOE i a ERC que facin les seves propostes de redactat concretes per començar a avançar en la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió. Així i tot, el president dels comuns al Congrés ha afirmat que hi ha un “compromís ferm del govern espanyol d’obrir aquesta carpeta”.

Asens ha assenyalat que “el principal obstacle” és que desconeixen quina és la proposta dels socialistes “per boca dels seus dirigents” i lamenta que el president espanyol, Pedro Sánchez, digui que “no hi ha majories”. “Per veure si n’hi ha, cal posar una proposta sobre la taula i començar a debatre”, ha dit. El líder dels comuns al Congrés ha instat a l’executiu a parlar “en un despatx” i no a través dels mitjans. Així doncs, ha aprofitat l’entrevista per demanar que la qüestió s’abordi “al més aviat possible i el més lluny possible de les pròximes eleccions generals”.

Asens demana al PSOE que presenti propostes per a la reforma | EP

Ús d’armes i de violència

Els comuns desitjarien que “aquest delicte no existís”, però com saben que la derogació “no és possible”, cal posar-se a treballar per reformar-lo. Pel líder d’Unides Podem és indispensable que el concepte de sedició inclogui l’ús d’armes i de violència. “Té a veure amb una persona que entri amb una escopeta al Congrés dels Diputats, però no amb l’1 d’Octubre”. En aquest sentit, Asens ha apuntat que la tipificació actual constitueix una “amenaça al dret de manifestació” que repercuteix a independentistes, activistes o sindicalistes. Per això, exigeix que s’exclogui del Codi Penal tot allò que és “un exercici de drets fonamentals, com va ser l’1-O”.

Els ‘tempos’ de la reforma

Preguntat pels ‘tempos’ concrets que pot portar la reforma del delicte de sedició, Jaume Asens ha remarcat que s’haurà de veure en els propers dies i setmanes. “Ara comença a sortir de nou”, diu, però cal ser “cautelosos” perquè falta que “tothom posi propostes sobre la taula”.