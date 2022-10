El govern espanyol es planteja reduir a la meitat la pena per sedició

El govern espanyol estaria disposat a reduir a la meitat la pena per sedició, segons publica aquest dilluns El País. La idea buscaria homologar la legislació espanyola i l’europea, ja que actualment la primera contempla una pena màxima de 15 anys, mentre que a Europa la mitjana és de sis anys. Així doncs, l’executiu de Pedro Sánchez es planteja fer una reforma que redueixi les penes a la meitat, però descarta eliminar el delicte i reduir-la per sota d’aquesta mitjana europea. Segons avança el mateix diari, no han començat les negociacions entre el govern espanyol i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i afirma que només han tingut lloc converses informals sobre aquest assumpte.

La proposta no té res a veure amb la negociació dels pressupostos

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha remarcat que la proposta per a la rebaixa del delicte de sedició no té res a veure amb la negociació amb ERC per a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat del 2023. “Són carpetes diferents”, ha assegurat Rodríguez aquest en una entrevista a Antena 3 aquest dilluns. La portaveu de l’executiu espanyol ha evitat comentar si la proposta acontenta o no ERC, però sí que ha assegurat que la reforma de la sedició “no està al debat ni a la negociació dels pressupostos”.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera aquesta proposta “un avenç” | ACN

ERC avisa: “No soluciona res”

Des d’ERC han dit que consideren “un avenç” que la reforma del delicte de sedició estigui sobre la taula, però avisen al govern espanyol que això “no soluciona el conflicte entre l’estat espanyol i el poble de Catalunya”. En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha agraït que sigui el “mateix govern i partit polítics espanyols”, com el PSOE en aquest cas, qui posin sobre la taula propostes com aquestes. Ho ha defensat com “una bona iniciativa” que “fomenta la democratització de l’Estat” i que “s’ha de negociar”.

Rufián tampoc ha concretat si la negociació dels pressupostos espanyols han de passar per una reforma del delicte de sedició.

Junts insisteix en la “derogació”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha defensat que no hi ha punt mig pel que fa al delicte de sedició i que l’única reforma que pertoca és la “derogació”. En una entrevista a Ser Catalunya, Turull ha alertat del risc que s’acabin penalitzant més àmbits de mobilització.